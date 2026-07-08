Смъртоносно торнадо опустоши Китай, вятърът изхвърли мъж от 12-ия етаж

М ощно торнадо, което дори е изхвърлило мъж от апартамента му на 12-ия етаж, връхлетя централната китайска провинция Хубей, оставяйки след себе си десетки жертви и мащабни разрушения, съобщават китайските държавни медии.

Най-малко 11 души са загинали, а над 331 са ранени, след като торнадото, придружено от ветрове със скорост до 260 км/ч, удари района в понеделник вечерта. Стихията е разрушила къщи, преобърнала е автомобили и е нанесла сериозни щети на земеделски земи, предава агенция „Синхуа“.

По данни на агенцията са повредени над 4855 жилищни сгради в провинция Хубей, един от основните индустриални центрове на Китай, известен с автомобилното си производство.

Едно от най-тежко засегнатите места е град Хуанган. Според местни медии силният вятър е изхвърлил 30-годишен мъж от апартамента му на 12-ия етаж заедно с част от покъщнината му, включително диван и шкафове.

Мъжът е настанен в интензивно отделение.

Man blown from 12th-floor apartment as deadly tornado rips through central China https://t.co/Y7PCwwjUs2 via @accuweather — 💎🏁Keenan Watson🏁💎 (@MrBuddyGarrity) July 7, 2026

На други места в града силният вятър е повдигнал тежкотоварни камиони и ги е преместил на разстояние до 30 метра.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват огромно торнадо, преминаващо през близкия град Ъчжоу, където са загинали петима души.

Пет жертви и хиляди евакуирани след проливни дъждове в Китай

Местните власти определиха последиците от бедствието като „огромни загуби“ и съобщиха, че в спасителните операции участват над 3000 души.

Торнадата са рядко явление в провинция Хубей. Последното подобно бедствие там е регистрирано през май 2021 г.

Според експерти екстремното време е резултат от взаимодействието между тайфуна Майсак и началото на дъждовния сезон в региона. Стихията идва на фона на тежки наводнения в югозападния китайски регион Гуанси и след смъртоносно свлачище в северозападната провинция Гансу.

10 загинали и 33 изчезнали при наводнения в северозападен Китай

Китайският президент Си Дзинпин призова във вторник за мобилизиране на всички възможни сили за спасителни и възстановителни дейности, както и за осигуряване на подслон за пострадалите.

От неделя насам тайфунът Майсак причинява сериозни наводнения в Гуанси, където четирима души са загинали, а осем остават в неизвестност. По информация на местните власти над 600 души все още очакват евакуация.

Insane footage of the Huanggang, China #tornado as it was crossing over the Yanglan Lake. pic.twitter.com/A5XDy2Hk35 — palm (@palmbreak) July 6, 2026

Количеството валежи вече е подобрило 24-часови рекорди в редица населени места, включително в град Хънчжоу.

В едно от селата край Хънчжоу наводненията са довели и до необичайна опасност. След като ферма за змии е била залята от водата, над 800 змии са избягали, съобщава местен представител пред китайски медии.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват змии, подаващи главите си над калните води, залели селото.

Един местен жител е бил ухапан и се лекува в болница, а група от около десетина доброволци се е организирала, за да залавя избягалите животни.

По данни на китайски медии повечето от тях са неотровни водни и плъхови змии, но сред избягалите има и кобри, които се смятат за силно отровни.

Повече за торнадото като природно явление:

Торнадото, известно още като смерч, е мощен, въртящ се стълб от въздух, който е в контакт както с повърхността на Земята, така и с основата на купесто-дъждовен облак. То е сред най-разрушителните метеорологични явления и се проявява в различни форми и размери, но типично има вид на видима кондензационна фуния. Повечето торнада имат скорост на вятъра под 180 км/ч и диаметър около 80 метра, като изминават няколко километра, преди да се разсеят. Най-силните обаче могат да достигнат скорост над 480 км/ч, да имат диаметър над 3 километра и да останат на земята за повече от 100 километра.

Образуването на торнадо, или торнадогенеза, е сложен процес, най-често свързан със специфичен вид гръмотевични бури, наречени суперклетки. Тези бури се характеризират с наличието на мезоциклон – постоянно въртящ се възходящ въздушен поток. Ключов фактор е срязването на вятъра, при което скоростта и посоката му се променят с височината, създавайки хоризонтална ротация в атмосферата. Мощният възходящ поток на бурята повдига и завърта този хоризонтален въздушен „цилиндър“ във вертикална позиция. От тази по-голяма ротация може да се формира по-концентриран и интензивен вихър, който се спуска към земята като торнадо.

Интензивността на торнадата се класифицира по скали, които оценяват причинените щети. Най-широко използвана е Подобрената скала на Фуджита (Enhanced Fujita Scale, EF-Scale), която варира от EF0 до EF5. Торнадо от степен EF0 причинява леки щети като счупени клони, докато торнадо от степен EF5 води до катастрофални разрушения, при които здрави къщи могат да бъдат изравнени със земята. Тъй като оценката се основава на щетите, силата на торнадо, което преминава през открито поле, не може да бъде точно определена.

Въпреки че торнада са наблюдавани на всеки континент с изключение на Антарктида, те са най-често срещани в Съединените щати. Централната част на САЩ, известна като „Алеята на торнадата“, е особено податлива на тези явления поради уникалните климатични условия. Други региони със значителна честота на торнада включват части от Канада, Аржентина, Австралия и Европа.

Разрушителната сила на торнадото се дължи както на екстремните ветрове, така и на летящите отломки, които носят. Те могат да унищожат сгради и инфраструктура и представляват сериозна заплаха за живота. Ранното предупреждение чрез метеорологичните служби е от решаващо значение за безопасността. При непосредствена опасност се препоръчва незабавно търсене на подслон в мазе или вътрешно помещение на най-ниския етаж, далеч от прозорци и външни стени.