Министърът на енергетиката: Няма кризисна ситуация въпреки намаляването на мощността на АЕЦ „Козлодуй“

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

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Няма кризисна ситуация за енергийната система въпреки превантивното намаляване на мощността на V блок на АЕЦ „Козлодуй“ заради рекордно ниското ниво на Дунав. Според властите мярката не засяга ядрената безопасност.

Мощността е ограничена с около 120 мегавата, като помпените съоръжения разполагат с 18 работещи и 15 резервни брегови помпи. Според директора на ЦДУ намаляването не създава проблем нито за вътрешното потребление, нито за износа на електроенергия.

Дунав продължава да спада: с 1 см при Оряхово и 2 см при Лом, а при Русе нивото е 125 см под условната нула. При допълнително понижение вътрешноведомственият щаб ще прецени следващите мерки.

АЕЦ “Козлодуй“ предприе допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на Дунав

В момента няма кризисна ситуация въпреки предприетата мярка за намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“. Ситуацията е под контрол, както с енергийната система, така и с пазара. Мощността на централата е намалена от 100 на 91,4%. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, цитирана от NOVA .

По думите ѝ при ниски нива на Дунав по процедура първата мярка е разтоварване на мощността на 5 блок, а след това вътрешноведомствен щаб решава следващите стъпки в зависимост от промяната на нивата на реката.

Заместник изпълнителният директор по производствената дейност на АЕЦ „Козлодуй“ Андрей Красночаров обясни, че разтоварването на мощността е извършено превантивно заради ниските нива на Дунав - за улесняване на работата на помпените съоръжения, които подават вода. „Мярката няма никакво отношение към ядрената безопасност. Продължаваме да следим нивото на Дунав. Имаме 18 работещи брегови помпи и 15 в резерв“, обясни той.

Директорът на ЦДУ Димитър Зарчев добави, че текущата мярка няма отношение към работата на централата.

"Искам само да ви кажа, че това разтоварване няма никакво отношение към целостта на електроенергийната система и към нормалната ѝ работа. За да ви го илюстрирам, ще ви дам само няколко цифри. През последните дни, поради затоплянето, денонощната консумация е приблизително 90 000 мегаватчаса. Едновременно с това износът, който регистрираме през последните дни заради топлата вълна, включително в Централна Европа, е от порядъка на 30 000 мегаватчаса. Сумарното производство на българската електроенергийна система е около 131 000 мегаватчаса. Казано по друг начин, нямаме проблеми нито с баланса, нито с износа на електроенергия. Това разтоварване по никакъв начин не влияе върху параметрите на електроенергийната система", обясни Зарчев.

Целта е да бъде улеснена работата на помпените съоръжения на бреговата помпена централа, която осигурява охлаждаща вода за турбините на пети и шести блок.

Това обясни Андрей Красночаров, заместник-изпълнителен директор по производствената дейност на АЕЦ „Козлодуй“.

Мярката е превантивно насочена за улесняване на работата на помпените съоръжения, на бреговата помпена централа, която осигурява подаване на охлаждаща вода за охлаждане на турбините на пети и на шести блок, каза той.

АЕЦ "Козлодуй" с превантивни мерки заради Дунав, блоковете работят по график

От днес V блок на АЕЦ „Козлодуй“ работи с намалена до 80% мощност заради рекордно ниското ниво на Дунав. Натоварването на централата е ограничено с около 120 мегавата като превантивна мярка за гарантиране на безопасната ѝ работа. От енергийното министерство уточниха, че водата от реката се използва за охлаждане на парата в неядрената част на централата, а не на самите реактори.

Според енергийния експерт Констанца Рангелова ограничението не би трябвало да се усети от потребителите. Производството от соларните централи и батериите за съхранение на енергия могат да компенсират по-ниската мощност на АЕЦ. По думите ѝ България разполага с около 14-15 гигаватчаса капацитет за съхранение, което позволява значителна част от произведената през деня слънчева енергия да бъде използвана вечер.

Междувременно Дунав продължава да се понижава. За последното денонощие спадът е с 1 сантиметър при Оряхово и с 2 сантиметра при Лом, а при Русе нивото остава 125 сантиметра под условната нула.

Жителите на Козлодуй, сред които и бивши служители на централата, приемат мярката различно. Част от тях се опасяват от по-сериозни ограничения при нов спад на реката, докато други смятат, че превантивното намаляване на мощността е по-разумно от работата на максимално натоварване при неблагоприятните условия.

Намаляването на мощността на пети енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй“ няма да се отрази на количествата електроенергия, които трябва да бъдат доставени на битовите потребители. Това заяви Георги Добрев, изпълнителен директор на Националната електрическа компания (НЕК).

По думите му необходимите количества електроенергия са обезпечени и няма основания за притеснения относно снабдяването на домакинствата.

Добрев коментира и ситуацията на борсовия пазар на електроенергия. Според него намаляването на мощността на пети блок не се очаква да доведе до съществени колебания или да окаже влияние върху пазара.