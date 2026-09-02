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България участва в мащабна операция срещу руска киберпрестъпна мрежа, действала над 20 години

Зловредният софтуер заразява компютри, които след това стават част от т.нар. peer-to-peer ботмрежа

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 11:47
България участва в мащабна операция срещу руска киберпрестъпна мрежа, действала над 20 години
Източник: iStock Photos

Б ългария е участвала в мащабна международна операция по разбиването на ботмрежата Sality и свързаната с нея инфраструктура, използвана за киберпрестъпления повече от две десетилетия. В действията са се включили още Съединените щати, Унгария и Румъния, съобщиха Министерството на правосъдието на САЩ и „Ройтерс“.

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От българска страна съдействие при операцията е оказала Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

В разследването и координацията са участвали още американското Федерално бюро за разследване, Службата за криминални разследвания към Министерството на отбраната на САЩ, правоохранителни органи от Унгария и Румъния, както и Европол и Евроюст. Частният сектор е представен от компанията за киберсигурност CrowdStrike и фондация Shadowserver.

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Като част от операцията американските власти са иззели интернет домейни, свързани със Sality и разположени в САЩ. Правоохранителните органи в България, Унгария и Румъния са предприели действия срещу други домейни, използвани от мрежата и хоствани в Европа, предаде NOVA.

Sality е засечена за първи път през 2003 г. и се определя като една от най-дълго функциониращите киберпрестъпни операции в интернет. Според американското Министерство на правосъдието тя е базирана в Русия.

Зловредният софтуер заразява компютри, които след това стават част от т.нар. peer-to-peer ботмрежа. Собствениците им обикновено не знаят, че устройствата им са компрометирани и могат да бъдат управлявани от оператора на Sality.

Контролираните по този начин машини са използвани за различни престъпни дейности - разпространяване на спам, извършване на DDoS атаки и кражби на криптовалута.

Архитектурата на Sality е била децентрализирана - заразените устройства са можели да комуникират директно помежду си и да обменят команди. Именно това е направило ботмрежата особено устойчива на опитите на правоохранителните органи да я неутрализират.

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При международната операция CrowdStrike е успяла да използва особеностите на самата мрежа срещу нейния оператор. В системата е била подадена невярна информация, вследствие на което заразените устройства са прекъснали връзката си с човека, който ги контролира.

„Това беше най-сложното превземане на ботмрежа, което някога сме правили“, заяви изследователят на CrowdStrike Тилман Вернер.

По думите му Sality е била изградена така, че да издържа на опити за разбиване или превземане, което обяснява защо е успяла да функционира толкова дълго.

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Shadowserver от своя страна работи с интернет доставчици и екипи за реакция при инциденти с компютърната сигурност, за да бъдат открити заразените устройства, да бъдат уведомени жертвите и да се предприемат действия за отстраняване на зловредния софтуер.

Американските власти не са разкрили самоличността на човека, който стои зад Sality. След разбиването на инфраструктурата експертите наблюдават дали операторът ще направи опит да си върне контрола или да изгради ботмрежата отново.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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