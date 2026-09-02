България

Нови шефове в БДЖ: Георги Пеев смени Съвета на директорите

В новия състав влизат специалисти с опит в транспорта, финансите и управлението на мащабни инфраструктурни проекти

Василена Василева Василена Василева

2 септември 2026, 10:51
Нови шефове в БДЖ: Георги Пеев смени Съвета на директорите
Източник: БДЖ

М инистърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е назначил нов състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националния железопътен превозвач до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия.

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В новия състав на Съвета на директорите на железопътния холдинг влизат трима специалисти с професионален опит в сферата на транспорта, финансите и управлението на големи инфраструктурни проекти.

Кои са новите членове

  • Иван Личев

е финансов и оперативен мениджър с над 30 години професионален опит в секторите на инженерството, финансите, енергетиката и транспорта.

Той притежава магистърска степен (M.Sc.) по електроника и автоматизация и следдипломна квалификация по международни икономически отношения от Техническия университет в София.

В периода ноември 2019 г. - декември 2021 г. Личев е генерален мениджър на „БДЖ - Товарни превози“ ЕООД. В този период той реализира мащабно преструктуриране на дружеството и оптимизация на структурата му. По данни от представената информация за две години пазарният му дял в железопътния товарен транспорт в България е възстановен до над 50%.

Личев е заемал и редица други ръководни длъжности, сред които главен финансов директор на „Български пощи“ ЕАД, главен финансов директор на „Българска енергетика“ АД, главен оперативен директор на „Dietsmann Energoremont Holding“ AD и председател на Управителния съвет на „Енергоремонт холдинг“ АД.

Той се присъединява към Съвета на директорите в качеството си на независим член съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия.

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  • Кристиан Ваклинов

е железопътен експерт с над девет години професионален стаж в търговската дирекция на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, където заема длъжността главен експерт по проучване и анализ на качеството на услугата.

Той притежава магистърска степен по „Икономика на транспорта“ и бакалавърска степен по „Счетоводство“ от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Ваклинов е познат в общественото пространство и с активната си гражданска дейност в защита на железопътния транспорт в България.

През 2013 г. той инициира кампания за спасяването на Родопската теснолинейка Септември - Добринище и работи по възстановяването на вечерния влак по направлението Добринище - Якоруда.

За своя принос Ваклинов е отличен като „Личност на годината“ в Пазарджик през 2014 г. През 2018 г. е официален гост в Президентството като съвременен будител, а през 2021 г. е сред избраните 10 имена в класацията на БНР „Будител на годината“.

През 2025 г. издава книга енциклопедия, посветена на историята на теснолинейката.

  • Инж. Кънчо Христов

е строителен инженер с дългогодишен опит в управлението и изпълнението на големи инфраструктурни проекти с европейско финансиране.

Той е завършил като магистър по промишлено и гражданско строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София и е преминал специализация по бизнес мениджмънт в JICA в Осака, Япония.

В периода септември 2012 г. - февруари 2016 г. Христов управлява, изпълнява и отчита ключови европейски проекти в Община Казанлък на обща стойност над 200 млн. лева.

Сред тях са етапите на проекта за „Интегриран градски транспорт“, както и разширението на Градската пречиствателна станция за отпадни води на стойност 22,5 млн. лева.

В частния сектор Христов има опит като управител, съдружник и проектант на промишлени, търговски и военни обекти.

Сред проектите, по които е работил, са изграждането на над 50 бензиностанции на Shell и Amoco, първата централа на Raiffeisen Bank у нас, търговски центрове и хангарното стопанство на Военновъздушните сили за военно-транспортните самолети Spartan.

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Предстои новоназначеният състав на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД да проведе първото си заседание. На него членовете ще изберат от своя състав изпълнителен директор.

След разпределянето на функциите в Съвета съответните документи ще бъдат внесени за официално вписване в Търговския регистър. Очаква се процедурата да отнеме няколко работни дни.

Със същата заповед на министъра на транспорта и съобщенията от длъжност са освободени досегашните членове на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД доц. д-р Борислав Арнаудов, Георги Велков и д-р Людмил Иванов.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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