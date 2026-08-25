Нов дрон с експлозив е открит край летището в Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната е под реална заплаха, след като край летище Лайпциг са открити два дрона с експлозивни устройства - първият на 5 август, а вторият на 14 август.

Берлин подозира хибридна атака и евентуално участие на държавен актьор, но Мерц все още не посочва конкретен извършител. Германските служби твърдят, че разполагат с косвени доказателства, които могат да насочат към виновниците.

Правителството планира да разшири правомощията на разузнаването, включително възможност за саботажни действия и офанзивни кибероперации от BND, на фона на нарастващите опасения от руски и други хибридни заплахи.

Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че Германия е изправена пред реални заплахи, след като край летището в Лайпциг е бил открит още един дрон, носещ експлозивно устройство.

„Атаката с дрон в Лайпциг, наред с други неща, показва, че сме изправени и пред съвсем реални заплахи. Германия попадна под засилено наблюдение от страна на извършители на хибридни атаки“, каза Мерц преди заседание на кабинета в Нойхарденберг.

Втори дрон край летището

Германските антитерористични служби започнаха разследване на 5 август, след като служител на летището открил дрон с прикрепено експлозивно устройство. Изглежда, че детонаторът не е сработил.

На 14 август разследващите открили и втори дрон в района на летището в Лайпциг. Летището е важен логистичен център за НАТО.

Мерц не посочи кой стои зад инцидентите:

„Работим интензивно по това заедно със службите за сигурност и скоро ще представим резултатите си и ще ги коментираме.“

Според германския Bild Мерц е заявил на закрито заседание на своята партия Християндемократически съюз (CDU) в понеделник, че правителството разполага с „косвени доказателства, сочещи към извършителите“.

Germany to say who's behind attempted airport drone attack soon, says Merz https://t.co/UxLFzrcHqL https://t.co/UxLFzrcHqL — Reuters (@Reuters) August 25, 2026

Подозрения за държавен актьор

Още по-рано през месеца вътрешният министър Александер Добринд намекна, че зад заплахата може да стои държава.

На 6 август той заяви, че има „много индикации“, сочещи в тази посока.

Въпреки това германските власти все още не са обявили публично нито конкретен извършител, нито държава, която според тях стои зад операцията.

Responding to the discovery of another drone near Leipzig Airport and the broader threat of hybrid attacks, German Chancellor Friedrich Merz stressed that Germany has become an increasing target for hostile actors. pic.twitter.com/J9cpSoYuqb — DW Politics (@dw_politics) August 25, 2026

Германия засилва контраразузнаването

Правителството на Мерц се опитва да разшири правомощията на германските разузнавателни служби, за да могат по-ефективно да противодействат на заплахи от държави като Русия.

Според германски разузнавателен доклад сигурността на страната се е „влошила значително“ след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Предлаганите реформи предвиждат и по-широки правомощия за служители на германското външно разузнаване BND, включително възможност за извършване на саботажни действия и офанзивни кибероперации.

Случаите с дроновете край Лайпциг се вписват в по-широките германски опасения от хибридни операции, саботаж, шпионаж, кибератаки и други действия под прага на открит военен конфликт.