Свят

Нов дрон с експлозив е открит край летището в Лайпциг

Първият безпилотен апарат беше намерен на 5 август с устройство, чийто детонатор очевидно не е сработил

25 август 2026, 14:30
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц   
Източник: Getty
  • Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че страната е под реална заплаха, след като край летище Лайпциг са открити два дрона с експлозивни устройства - първият на 5 август, а вторият на 14 август.
  • Берлин подозира хибридна атака и евентуално участие на държавен актьор, но Мерц все още не посочва конкретен извършител. Германските служби твърдят, че разполагат с косвени доказателства, които могат да насочат към виновниците.
  • Правителството планира да разшири правомощията на разузнаването, включително възможност за саботажни действия и офанзивни кибероперации от BND, на фона на нарастващите опасения от руски и други хибридни заплахи.

Напрежение в Германия: Откриха трети дрон с военен експлозив край летище Лайпциг

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че Германия е изправена пред реални заплахи, след като край летището в Лайпциг е бил открит още един дрон, носещ експлозивно устройство.

„Атаката с дрон в Лайпциг, наред с други неща, показва, че сме изправени и пред съвсем реални заплахи. Германия попадна под засилено наблюдение от страна на извършители на хибридни атаки“, каза Мерц преди заседание на кабинета в Нойхарденберг.

  • Втори дрон край летището

Германските антитерористични служби започнаха разследване на 5 август, след като служител на летището открил дрон с прикрепено експлозивно устройство. Изглежда, че детонаторът не е сработил.

На 14 август разследващите открили и втори дрон в района на летището в Лайпциг. Летището е важен логистичен център за НАТО.

Мерц не посочи кой стои зад инцидентите:

„Работим интензивно по това заедно със службите за сигурност и скоро ще представим резултатите си и ще ги коментираме.“

Според германския Bild Мерц е заявил на закрито заседание на своята партия Християндемократически съюз (CDU) в понеделник, че правителството разполага с „косвени доказателства, сочещи към извършителите“.

  • Подозрения за държавен актьор

Още по-рано през месеца вътрешният министър Александер Добринд намекна, че зад заплахата може да стои държава.

На 6 август той заяви, че има „много индикации“, сочещи в тази посока.

Въпреки това германските власти все още не са обявили публично нито конкретен извършител, нито държава, която според тях стои зад операцията.

  • Германия засилва контраразузнаването

Правителството на Мерц се опитва да разшири правомощията на германските разузнавателни служби, за да могат по-ефективно да противодействат на заплахи от държави като Русия.

Според германски разузнавателен доклад сигурността на страната се е „влошила значително“ след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Предлаганите реформи предвиждат и по-широки правомощия за служители на германското външно разузнаване BND, включително възможност за извършване на саботажни действия и офанзивни кибероперации.

Случаите с дроновете край Лайпциг се вписват в по-широките германски опасения от хибридни операции, саботаж, шпионаж, кибератаки и други действия под прага на открит военен конфликт.

Източник: politico    
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