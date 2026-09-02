Холивудската приказка се завърна: Влюбените Джордж и Амал Клуни превзеха Венеция

Д жордж и Амал Клуни изглеждат като излезли от романтичен филм при пристигането си във Венеция. Актьорът ще бъде удостоен с отличие на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция.

Джордж и Амал Клуни се върнаха на едно от най-значимите места в тяхната любовна история. Двойката пристигна във Венеция, изглеждайки влюбена и готова за празнуване, съобщи Hello!.

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Двамата бяха фотографирани да пристигат с водно такси във вторник, 1 септември, преди началото на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция, където Джордж се подготвя да получи едно от най-големите признания в кариерата си.

Амал изглеждаше невероятно, облечена в маслиненозелен тоалет, състоящ се от структурирано сако, впит потник тип и съответстващи къси панталонки. Тя завърши визията си с големи черни слънчеви очила, малък сив клъч и запазената си марка - дълга кестенява коса, вееща се от лекия бриз.

Amal Clooney and George Clooney arrive by boat ahead of the 83rd Venice International Film Festival in Venice, Italy.



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Джордж заложи на много по-небрежен стил с тъмносиньо поло, светъл панталон, слънчеви очила и кремав колан, докато двамата обикаляха Венеция с лодка.

Този път Джордж има още една причина да бъде във Венеция. В сряда, 2 септември, той ще получи „Златен лъв“ за цялостно творчество по време на церемонията по откриването на фестивала. Неговата колежка от филма „Джей Кели“ Лора Дърн ще дръжe речта в негова чест.

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65-годишният актьор вече се пошегува с това какво казва наградата за него в момента. „Имал съм толкова много изключителни моменти във Венеция. Този фестивал без съмнение е любимият ми и получаването на „Златен лъв“ е огромна чест“, каза той.

Amal Clooney and George Clooney ain't in LA, they just arrived at the Venice International Film Festival. 😍 pic.twitter.com/4KAXOASzj9 — E! News (@enews) September 1, 2026

„Вероятно означава също, че съм остарял, но го приемам“, заяви той.

Венеция не е просто поредната спирка в невероятно дългия списък с участия на Джордж по филмови фестивали. Това е мястото, където той и Амал се ожениха през септември 2014 г.

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Двойката се среща за първи път край езерото Комо през 2013 г., след като са запознати от общ приятел. Джордж споделя, че веднага е бил запленен от Амал. Връзката им се развива бързо, като той ѝ прави предложение за брак през април 2014 г. само след няколко месеца връзка.

George & Amal Clooney: Η λαμπερή τους άφιξη στη Βενετίαhttps://t.co/kXs7E79dRb pic.twitter.com/e4SYXwfwso — Like Woman (@LikeWoman2) September 2, 2026

„Имам човек, с когото мога да говоря за всичко, и човек, за когото ми пука повече, отколкото за когото и да било друг“, каза той пред CBS след предложението.

По-късно той призна, че бързо е разбрал, че иска да прекара остатъка от живота си с нея. Сватбата се превърна в една от най-фотографираните знаменитости сватби на десетилетието, а двойката размени размени клетви във Венеция, заобиколена от семейство и приятели.

През 2025 г. той обясни, че всъщност никога не е планирал да се жени отново, преди да срещне нея.

George Clooney had an Italian moment with photographers as he and wife Amal Clooney arrived in Venice ahead of the film festival. pic.twitter.com/tXTy6twiYU — Entertainment Tonight (@etnow) September 1, 2026

„Нямах намерение да се женя отново, но се влюбих лудо в човека, който промени това“, каза той.

През 2017 г. двойката посрещна близнаците Александър и Ела. Макар че държат децата си далеч от общественото внимание, и двамата са учили колко много е променило живота им родителството.

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Джордж веднъж шеговито нарече близнаците „тези двама калпазани“, като същевременно призна, че бащинството е било нещо, което никога не е очаквал да изпита.

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Амал е също толкова открита за това какво означава Джордж за нея. Когато получи наградата DVF Leadership Award във Венеция през 2023 г., тя използва част от речта си, за да говори за него: „Просто исках да кажа - ти, любов моя, също като този град, спираш дъха ми и правиш живота ни магически. Благодаря ти, че си най-ярката светлина в живота ми“.