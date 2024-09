“Повратна точка”: Поп звездите недоволстват, сблъскват се с токсични фенове

С амо за осем месеца Чапъл Роан се превръща от сравнително неразпознаваема в една от най-големите поп звезди на планетата, която изведнъж оглавява световните класациите.

Но докато родената в Мисури 26-годишна певица приключва турнето в Обединеното кралство, тъмната материя на мега славата и нейният инвазивен суперфендъм заплашват да хвърлят сянка върху успеха ѝ.

През август тя публикува два клипа в TikTok, които вече са гледани над 30 милиона пъти, в които говори за „ужасяващото поведение“, с което се е сблъскала, и призовава феновете да уважават личното ѝ пространство.

Казваха, че никога няма да съм известна! И точно затова не се отказах

А в Instagram тя написа, че „жените не са длъжни“ на никого, след като един фен я сграбчи и целуна в бар. На друго място се наложи полицията да се намеси, когато звездата отказа да даде автограф на свой фен.

Тази седмица тя отиде още по-далеч, като заяви пред списание The Face, че „може да се откаже“ от музикалната индустрия, ако тормозът към нея и близките ѝ не отшуми.

Някои смятат, че коментарите на Роан - както и подобни изказвания на други изпълнители - са доказателство, че отношенията между звездите и техните фенове се променят драстично.

