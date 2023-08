Трагичната съдба на една легенда: Възходът и падението на Уитни Хюстън

Т ози август легендарната американска певица, актриса и фотомодел Уитни Хюстън може да отпразнува своя 60-ти рожден ден .

По време на кариерата си поп и телевизионната звезда печели повече от 400 различни награди и завинаги затвърждава името си в световната култура.

За най-значимите събития от творческия път на Уитни Хюстън, скандални факти от личния ѝ живот и мистерии, свързани с внезапната ѝ смърт, прочетете в статията.

Уитни Елизабет Хюстън е родена в малкото градче Нюарк на източното крайбрежие на САЩ, недалеч от Ню Йорк. Музиката в живота на бъдещата певица се появи благодарение на известната ѝ майка Сиси Хюстън, известна поп певица, която започна творческата си кариера, пеейки заедно с такива известни изпълнители като Елвис Пресли, Рой Хамилтън и Арета Франклин , и впоследствие стана известна в ритъма и блус жанр, соул и госпъл. Сиси Хюстън дори спечели две награди "Грами". В допълнение към майка си, Уитни Хюстън имаше няколко други видни роднини в музикалната сфера, като братовчедите Dee Dee Warwick и Dionne Warwick.(последният е носител на пет награди "Грами"), както и далечен роднина, оперната певица Леонтайн Прайс - първият водещ афро-американски изпълнител на "Метрополитън".

С такъв невъобразим музикален фон беше трудно да си представим, че Уитни Хюстън няма да последва стъпките им. От ранна детска възраст тя е солистка на госпъл хор в Ню Йорк, а докато е на турне със звездната си майка, на 17-годишна възраст записва беквокали за албума на известната соул певица Чака Кан. По същото време Уитни започва и кариерата си на модел, появявайки се за популярни модни списания.

Уитни Хюстън започва сериозно да се занимава с музиката в началото на 80-те години, подписвайки договори с две звукозаписни компании. Докато е с майка си в нощен клуб в Ню Йорк през 1983 г., тя привлича вниманието на представители на лейбъла Arista Records, с които скоро подписва договор. Същата година младата певица прави своя национален дебют в The Merv Griffin Show с песента "Home".

Кариерата на младата Хюстън не се развива веднага. След като сключва споразумение с Arista Records, Уитни не издава независим и значим материал още две години. През цялото това време певицата се занимава с моделство, участва в реклами и записва рекламни джингли.

Освен това Хюстън изпълнява дует с други изпълнители в албуми на други хора, сякаш се подготвя за собствен творчески пробив.

И най-накрая през 1985 г. това се случва: на 14 февруари, на Свети Валентин, дебютният албум на Уитни Хюстън е издаден със заглавие в нейна чест. Трябва да се отбележи, че издаването на диска не предизвиква веднага сензация - година след издаването албумът оглавява класацията на Billboard 200 и скоро се превръща в най-продавания дебютен албум сред певците, продаден в 25 милиона копия по целия свят.

Албумът "Whitney Houston" през 1986 г. получава много музикални награди, включително най-престижната в света на музиката - наградата "Грами" за най-добро женско поп вокално изпълнение. След като изпълни сингъла "Saving All My Love for You" на наградите "Грами", Уитни Хюстън спечели и наградата "Еми" за изключително представяне по телевизията.

Славата на невероятната певица се разраства бързо. Това е подпомогнато не само от концерти и продажби на албуми, но и от участие в популярни вечерни телевизионни предавания, които преди това са недостъпни за черните поп звезди. Дори световноизвестният музикален канал MTV, който беше обвинен в расизъм към "цветни" артисти, не можа да пренебрегне популярността на видеото "Saving All My Love for You" и да го пусне в ротация.

Уитни Хюстън се оказа един вид срив за американското общество, настъпил по телевизията: допускането до телевизията на бели и черни артисти след много десетилетия на расова дискриминация най-накрая стана по-равнопоставено и отразява нуждите на публиката.

Позицията на самата Уитни Хюстън относно расовата политика, както се и очакваше, не се различаваше от ефекта, който тя създаде с появата си в публичното пространство.

През 1988 г., по време на световното си турне, Уитни Хюстън участва в концерт, посветен на 70-годишнината на затворника Нелсън Мандела, който се провежда на лондонския стадион "Уембли". Концертът привлича 72 000 души на самия стадион и е излъчен по целия свят пред публика от над 600 милиона души.

Върхът на популярността на прекрасната певица се счита за нейния дебют в главната роля в игралния филм "Бодигард", режисиран от Мик Джексън през 1992 г. Филмът разказва за професионален бодигард, който е назначен на известната поп певица Рейчъл Марън.

В историята Рейчъл Марън, имаща славата на легендарна поп дива, е преследвана от маниак, който ѝ изпраща странни заплашителни писма. Бодигардът Франк Фармър, бивш служител в охраната на президента на САЩ, е нает от мениджъра на певицата, за да я защитава внимателно от външни заплахи. Изключителните вокални способности на Уитни Хюстън и нейната екранна харизма предизвикаха огромен и ентусиазиран отговор от публиката.

Саундтракът на филма включва песни, изпълнени от самата Уитни Хюстън: "I Will Always Love You", "I Have Nothing" и "Run to You". Първата от трите не е оригинална, а преработена хюстънска кънтри песен от Доли Партън, записана през 1976 г. Уитни Хюстън за филма "Бодигард" пее "I Will Always Love You" в соул стил, променяйки аранжимента и настроението на песента и така ѝ дава втори, нов живот.

Музикалните критици са впечатлени от това как една тъжна любовна песен, чрез мощни вокали и госпъл влияния, се превърна във френетично въплъщение на драмата на една изоставена жена. Версията на Хюстън спечели множество награди, включително две награди "Грами" за най-добър запис на годината и най-добър женски поп вокал.

Песните „I Have Nothing“ и „Run to You“ получиха номинации за "Оскар" за най-добри песни за филма. Самият саундтрак към "The Bodyguard" се превърна в най-продаваният саундтрак в историята, продаден в 43 милиона копия по целия свят и влезе в топ 50 на най-продаваните музикални албуми на 20 век.

Творческият успех на Уитни Хюстън след филма "Бодигард" бе белязан от масово признание, главоломни продажби на албуми и грандиозни концерти по целия свят. Гласът ѝ се превърна в икона на светската музика, предизвиквайки възторжени отзиви и възхищение от публика и слушатели.

Уникалният вокал на певицата обхваща цели пет октави и остава легендарен за афроамериканската душа. През следващите няколко години Уитни Хюстън записва още няколко песни, които служат като саундтраци за различни филми, а през 2000 г. за песента "It's Not Right But It's OK" тя получава още една награда "Грами" в номинацията "Най-добър ритъм и блус певец ".

С течение на времето идеалният образ на невероятна певица и модел се оказа доста развален. Около R&B звездата започнаха да се носят различни слухове, свързани с проблемите ѝ в личния живот. Тя започна често да закъснява за интервюта, фотосесии и репетиции, да отменя концерти и участия в токшоута. Пропуснатите участия и загубата на тегло накараха обществеността да спекулира, че Хюстън употребява наркотици заедно със съпруга си. През януари 2000 г. певицата и съпругът ѝ Боби Браун бяха открити с марихуана на летище в Хавай, но певицата излетя преди пристигането на властите. През 2019 г. асистентът на Уитни Хюстън Робин Крауфорд призна, че Хюстън все още има зависимост от наркотици, за което се притесняват всички близки артисти.

Скандалният личен живот на Уитни Хюстън в продължение на 15 години беше свързан със съпруга ѝ Боби Браун, чиято репутация хвърли огромна сянка върху известната съпруга. Имайки проблеми със закона и деца от три жени още преди брака си с Уитни, Боби имаше репутацията на неподходящ съпруг. Пристрастяване към наркотици, бой, проблеми с алкохола, шофиране в нетрезво състояние - всичко това беше известно на обществеността, така че нямаше съмнение кой е имал толкова пагубен ефект върху Уитни Хюстън.

През 2003 г. Боби Браун беше арестуван по обвинения в нападение над Уитни Хюстън, когато я удря по време на семеен спор. Няколко години по-късно Уитни взима решение да се разведе с проблемния си съпруг. Дори по време на развода има някои скандали, тъй като по време на разпадането на брака двойката има непълнолетна дъщеря, която всеки от родителите искаше да задържи.

Източник: Getty Images

Мистерията около смъртта на Уитни Хюстън

След години на продължителна творческа криза и проблеми в личния живот на певицата, през 2012 г. световната общност научава шокираща новина: Уитни Хюстън е намерена мъртва в банята на хотелска стая в Бевърли Хилс. Как е възможно? Какво стана? Никой не може наистина да отговори на тези въпроси досега.

Уитни Хюстън била в хотела в навечерието на 54-ата церемония по връчването на "Грами", планирана за 12 февруари, и трагично умира точно един ден преди началото ѝ. Това събитие разтревожи цялата музикална индустрия, особено организаторите на наградите Грами, във връзка с което цялото предстоящо събитие беше изцяло реорганизирано и посветено на внезапно починалата Уитни Хюстън. Тя беше на 48 години.

Мнозина все още се съмняват в истинската причина за смъртта на Уитни Хюстън, така че и до ден днешен има спекулации какво може да се е случило. Официалното разследване твърди, че смъртта не е от насилие, а в резултат на удавяне поради сърдечни проблеми от употреба на кокаин.

Три години по-късно, при мистериозни обстоятелства, 22-годишната Кристина Браун, дъщеря на Хюстън от бившия ѝ съпруг, също се удави във ваната . Дълги месеци тя беше в кома, след което почина. Дори искаха да я свалят от апаратната апаратура на 11 февруари, в деня на смъртта на майка ѝ.

Източник: Getty Images

Внезапната смърт на Хюстън изглеждаше кинематографично предизвестена: след като спечели световна слава с ролята си в „Бодигард“, където според сюжета те искат да убият нейната героиня точно на най-престижната церемония по връчването на "Оскар", самата актриса неочаквано умира в навечерието на престижните музикални награди "Грами". Филмът дори показва момента, в който поп певицата не може да бъде намерена в луксозната си хотелска стая, вече мислейки, че е мъртва. Но ако в края на тази сцена тя се появява, тогава в реалния живот всичко се оказа трагично. Подобно невероятно съвпадение ще бъде запомнено завинаги от световната музикална индустрия.

По един или друг начин Уитни Хюстън се превърна в легенда на R&B и соул жанра. Нейните песни и несравним глас отдавна са залегнали в световната музикална култура като пример за невероятен талант и чиста хармония. Ако животът на великата певица не беше приключил така внезапно, щяхме да чуем повече от един шедьовър в нейно изпълнение.