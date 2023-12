Селена Гомес разкри как ѝ се е отразила ранната слава

С елена Гомес стана героиня на януарския брой на мексиканската версия на списание Vogue и говори в интервю за творческите си търсения и целите в живота.

Снимките се проведоха в студиото, където Селена изпробва тоалети на различни дизайнери и позира за фотографа Майкъл Бейли-Гейтс. Певицата разказва как се е отразила за нея популярността, когато е била дете.

„Когато получиш признание в ранна възраст, понякога това може малко да попречи на умственото ти развитие. Мисля, че определено забави растежа ми за известно време“, разказва Гомес.

Тя споделя, че е успяла да устои на опасността да бъде „заклещена в момента“, като прави това, което е важно за нея, докато бе прекъснала кариерата си. Но в същото време дори само желанието да се разходи из гората означава, че зад нея ще стоят четирима пазачи. Влиянието на годините, които е прекарала заобиколена от възрастни, а след това внимателното наблюдение и признание, които я спохождат като девойка, скоро са достигнали критично ниво и са довели до здравословни проблеми.

