От кралска любов до холивудска слава: „Хари и Меган“ в битка за престижна награда

М еган Маркъл и принц Хари счупиха рекордите на Netflix с експлозивния си документален сериал, който се фокусира върху живота им в Америка, след като се оттеглиха от кралското семейство

Принц Хари и Меган Маркъл скоро може да станат носители на голяма награда благодарение на своя бомбастичен документален филм за Netflix.

Експлозивната им поредица, озаглавена "Хари и Меган", е номинирана от наградите на холивудските критици в категорията "Най-добър стрийминг на нехудожествена литература".

Съобщавайки новината в Twitter, организацията разкри, че херцогът и херцогинята на Съсекс се изправят срещу "Праисторическа планета 2", "Рейн Уилсън и географията на блаженството", "Rennervations", "Проектът 1619" и "Нерешителният пътешественик с Юджийн Леви".

Въпреки смесените отзиви, документалният филм за Хари и Меган счупи рекордите по стрийминг, тъй като се превърна в най-големия дебют на документален филм на Netflix, с общо 81,6 милиона часа гледане през първите четири дни от пускането му.

Двойката пусна своя документален сериал през декември миналата година. В нея те направиха редица експлозивни твърдения за времето, което са прекарали в кралското семейство.

В бомбастичната поредица Хари описа подробно разпадането на отношенията си с брат си принц Уилям и заяви, че го е оставил ужасен, след като е крещял и викал по него по време на срещата на върха в Сандрингам. Хари също така твърди, че членовете на двореца Кенсингтън тогава са "лъгали, за да защитят брат ми".

Херцогът на Съсекс също така взе на прицел крал Чарлз, и обсъди напрегнатата кризисна среща за Мегзит, проведена с кралицата през януари 2020 г.

Меган и Хари подписаха доходоносния си договор с Netflix, след като се оттеглиха от кралското семейство през 2020 г.

Не е известно колко точно струва сделката, но се съобщава, че тя може да е на стойност 112 млн. долара.

Появиха се твърдения, че стрийминг гигантът иска Хари и Меган да предложат "още страхотни идеи", ако искат да приберат 50 млн. долара неизплатени хонорари. От Netflix обаче отрекоха тези слухове.

"Връзката с Archewell Productions е нещо, което ние дълбоко ценим. „Harry & Meghan“ стартира като най-впечатляващия документален дебют на Netflix до момента", заяви говорител на Netflix.

