Казваха, че никога няма да съм известна! И точно затова не се отказах

П рочутата поп звезда Лейди Гага се върна назад в спомените си с любопитен пост в социалната мрежа TikTok, споделяйки за трудни мигове от студентските си години в Нюйоркския университет.

Тя разкри, че преди време нейни съученици там са били създали група във Facebook, която озаглавили "Стефани Германота, ти никога няма да станеш известна". Групата, която използва истинското име на певицата, всъщност съществуваше в интернет пространството дълги години, благодарение на екранни снимки, които феновете й разпространяваха в нея.

Сега изпълнителката реши да коментира въпросния случай публично. Направи го, като пусна в TikTok публикация, в която е съпоставила екранна снимка оттам заедно с впечатляващия си списък от награди и постижения, включително отличието Оскар, двата Златни глобуса, 13 приза на Грами, 10 на Billboard и 18 за музикални видеоклипове от MTV.

Лейди Гага и Хоакин Финикс в продължението на "Жокера" Източник: Getty Images

"Някои хора, с които учих преди време, създадоха това. А сега е точният момент да кажа, че не можеш да се откажеш, когато хората се съмняват в теб или те унижават - точно затова трябва да продължиш.", пише тя.

Както е известно, Лейди Гага е посещавала Tisch School of the Arts на Нюйоркския университет, преди да издаде дебютния си албум The Fame. И макар, че се оттегля от университета през 2005 година, тя започва да изгражда сценичната си кариера, свирейки точно в клубове в Ню Йорк, където развива неповторимия си артистичен стил.

Освен като изключителен музикант, тя е добре позната и с изявите си в киното. Наскоро представи най-новия си филм Joker: Folie à Deux (втора част на хита "Жокера") заедно с Хоакин Финикс и режисьора Тод Филипс на фестивала във Венеция. Лентата предизвика дълги овации след премиерата там, а съвсем скоро (4 октомври) се очаква и официално по световните екрани.

Лейди Гага с годеника си Майкъл Полански на фестивала във Венеция Източник: Getty Images

"Тод направи много смел ход с тази концепция и със сценария, придавайки на продължението още повече дързост и сложност", коментира пред Variety Лейди Гага. "В него има всичко - музика, танци, драма, съдебна драма, комедия. Това е доказателство за креативността му и адмирирам, че той предпочита да създава, отколкото просто да разкаже една традиционна любовна история."

