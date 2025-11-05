"Скандален", "катастрофален" и "изключително вреден": Политически реакции за Бюджет 2026

България

5 ноември 2025, 13:31
П олитическите реакции около проектобюджета за 2026 г. се нажежиха. Управляващи и опозиция влязоха в остър сблъсък заради приоритетите, дефицита и данъчната политика. Докато финансовото министерство защитава бюджета, опозиционните партии го определят като "скандален", "катастрофален" и "изключително вреден"

Следва обобщение на реакциите на водещите политически сили в страната по повод проектобюджета за 2026 година.

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

  • ГЕРБ – СДС

Във връзка с бюджета лидерът на ГЕРБ заяви, че не са възможни корекции в параметрите му. „Преди бюджета се говореше, че няма пари за младите лекари, майките, сестрите и т.н. Сега, когато намериха пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари за всички тези съсловия, а да се реже от тях“, каза Бойко Борисов.

Във връзка с оценката на Ивайло Мирчев, че бюджетът е много ляв, Борисов каза: „трябваше да го обясняват на Асен Василев, когато бяхме в сглобката и разходите за пенсии, заплати и всичко останало се вдигаха“.

В отговор на журналистически въпрос относно вдигането на данъците Борисов допълни, че по начина, по който Асен Василев е управлявал финансите на страната, тя влиза в дългова спирала и ще се стигне до това, което се прави в момента. „Десет години правих каквото трябва. Сега правя това, което коалицията иска“, каза депутатът.

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

  • "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ)
  1. ДБ

Оценките за бюджета от всички страни са крайно негативни. Пишем на министъра на финансите Теменужка Петкова "Слаб ляв 2". Искаме бюджетът да бъде върнат веднага за преразглеждане. Ще предоставим нашите 30 десни, разумни мерки, за това да имаме по-умерен и смислен бюджет с реформи, каза пред медиите в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

По неговите думи този бюджет е вреден за страната и ни вкарва в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. В него има безумици като въвеждане на държавно одобрен софтуер и това трябва да бъде спешно спряно, добави Мирчев. От "Да, България" призовават Теменужка Петкова спешно да изтегли бюджета.

Според него, ако между първо и второ четене бюджетът бъде поправен, с тези забележки е като да кажеш на бояджията да изправи кривата стена. На въпрос не се ли рискува приемането на бюджета да се забави твърде много, ако бъде оттеглен сега, Мирчев отговори, че е по-добре да се забави със седмица сега, отколкото държавата да се вкара в дългова спирала. Той заяви, че прогресивен данък няма да предложат, защото това е неадекватно за икономическото състояние, в което се намира България.

Настояваме да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа. Искаме да отпадне увеличението на данък "Дивидент", да не се увеличава осигурителната тежест, защото няма основания за това, каза и Мартин Димитров от "Да, България".

Според Ивайло Мирчев някой си играе с държавния бюджет и някой си мисли, че това му е като домашния портфейл. Той обясни, че въпросният софтуер контролира търговските обекти, но е много далеч от внедряване. За да заработи са нужни месеци или година. Фирмите, които разработват такъв софтуер не са готови, за няколко седмици не може да стане. За този софтуер се говори от 20 години. Лошото е, че само внедряването му в търговските обекти ще струва 200-300 млн. лева, допълни Мирчев.

  1. ПП

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев определи бюджета като "скандален“. "Докато го четох, се чудих дали това е повече наглост или некомпетентност“, посочи депутатът пред журналисти в кулоарите на парламента. 

"Преди малко управляващите гласуваха "въздържал се“ и "против“ на това майките във втората година да получават 100% от средствата“, коментира още Василев. По думите му с гласовете на ГЕРБ и „БСП – Обединена левица“ предложението не е минало и се е видяло, че управляващите не мислят за българските граждани, а си правят „техни тънки партийни сметки“.

По повод на предложението депутатът добави, че то е в полза и за бюджета. „Работещите внасят повече осигуровки, отколкото се изплащат, добре е за самите семейства, тъй като получават 100% от майчинските през втората година, добре е и за работодателите, защото жените се връщат по-рано на работа“, обясни Василев.

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

  • "Възраждане"

Смятам, че този бюджет е изключително вреден за България и няма да го подкрепим, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов. Самият бюджет е греховно заченат, защото до 21 октомври трябваше да бъде гласуван от Министерския съвет,  каза той. Оказа се, че се внася в началото на ноември, без обществено обсъждане и без каквато и да е съгласувателна процедура, каквато е практиката, добави Костадинов.

Според него бюджетът е катастрофален, защото предвижда задлъжняване с поне още 21 млрд. лева. Възможно е също в рамките на следващите два месеца макроикономическата картина да се наруши повече, а ние, бидейки малка част от евроикономиката, да страдаме повече, смята лидерът на "Взъраждане". Той заяви, че със сигурност тази година задлъжняваме с 52 млн. лв. на ден, а следващата се очаква да бъде с по 60 млн.  

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро – около 3000 лева. Лидерът на "Възраждане" посочи, че по тяхно проучване 87% от българите са с доход под 3000 лева.

Костадинов коментира отказа на парламента да изслуша председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков относно негово интервю, в което е направил тревожни признания за състоянието на финансовата система и действия на управляващите от последните няколко месеца по отношение на влизането ни в еврозоната. По думите му най-плашещото, което Дянков е казал, е че България ще влезе в процедура по свръхдефицит през 2027 г. 

  • "Движение за права и свободи – Ново начало" (ДПС – Ново начало)

Днес от "Движение за права и свободи – Ново начало" не направиха изявление по въпроса.

  • "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" (БСП)

От "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" също запазиха мълчание.

  • "Има Такъв Народ" (ИТН)

Засега от "Има Такъв Народ" не са направили изявление по темата.

  • "Алианс за права и свободи" (АПС)

Представителите на "Алианс за права и свободи" днес не коментираха предложението.

  • "Морал, единство, чест" (МЕЧ)

Този бюджет е разхищение като за последно. Да плащаме на администрацията подаръците на властта за сметка на работещите хора, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на „Морал, единство и чест” (МЕЧ) Радостин Василев. Той допълни, че МЕЧ ще гласува „против“ повечето предложения. Според него този бюджет „или е наглост, или е некадърност“.

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

  • "Величие"

Парламентарната група на "Величие" излезе с декларация във връзка с проектобюджета за 2026 г., в която го определи като "крадлив и некадърен". Тя беше прочетена от председателя на групата Ивелин Михайлов от трибуната на Народното събрание. 

Михайлов коментира, че много умело и хитро се пренасочва вниманието от това, че едно нелегитимно правителство отново прави бюджет, въпреки че е "100 пъти неграмотно да прави каквото и да е".  

"Виждаме как партиите започват да говорят дали е ляв или десен, трябват леви или десни политики, и изтърват да кажат основното, че той е крадлив и некадърен", заяви лидерът на "Величие". По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока.

Някой ще каже какво да направим, за да не се приеме бюджетът. Има само едно нещо, което може да се направи, за да може веднъж завинаги всички подобни бюджети и всички действия, които стъпка по стъпка унищожават страната, да бъдат спрени, и това е да се разпадне това Народно събрание, да има нови избори и да видим дали наистина ще има нова преконфигурация от хора, които имат идеи, а не които се занимават с дребни интриги всеки ден, които се чудят как да обърнат Народното събрание в "Биг Брадър", да гледат как да смазват бизнеса, каза Михайлов. 

Той коментира, че за шест-седем месеца бюджетът, който беше приет през март тази година, е показал, че е абсолютно неадекватен и няма никаква промяна в България. Няма пари, които да са насочени към нещо, което да доведе до траен просперитет на държавата, посочи Михайлов.     

"Това, което се случва всеки Божи ден в тази държава, е една кражба, една разсипия и едно опростачване на хората и то е само и единствено от всички партии в Народното събрание. За това нещо сме отговорни всички ние, включително и аз", каза той. "През годините съм гласувал за БСП, за НДСВ, за ГЕРБ съм гласувал един път да помогна на приятел, гласувал съм за ИТН, гласувал съм три пъти за "Възраждане" и всичко това, защото не съм осъзнавал каква отговорност нося", заяви Михайлов.

Той се обърна с апел към хората в страната. Не можем да спрем бюджета, не можем да разпаднем Народното събрание сами, но можем по места да ги ударим във всяка точка, в която вие ни дадете коректни данни за техните престъпления и ние ще направим така, че тези хора да си понесат отговорността, добави Михайлов.  

Припомняме, че днес беше отменено заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Това съобщи Васка Шушнева - секретар на Съвета, пред медии пред сградата на Министерския съвет.

Работодателски организации отказаха да влязат на заседанието на тристранния съвет. Те се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата. 

В програмата на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес беше проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. 

Заради отказа на работодателските организации да участват в НСТС, с решението на министър-председателя и на вицепремиера Томислав Дончев, Министерският съвет няма да обсъжда днес проектите на трите бюджета, обясни Шушнева. Допълнително ще бъде дадена информация по какъв ред ще се проведат дискусиите относно проектобюджетите, каза тя. Единодушно решение на четирите национално представени работодателски организации е днес да не участваме в обявения в последния момент НСТС, каза пред медиите Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Нашата претенция е, че бюджетната процедура, във вида, в който законодателят я е измислил, не се спазва, уточни той. Свидетели сме на липса на тристранно сътрудничество, поради което няма никакъв смисъл да узаконяваме бюджет, който е безнадеждно неадекватен, обяви той. По думите му предложеният от правителството проектобюджет е срещнал неодобрение на икономистите в страната, а Българската народна банка (БНБ) е настояла за затягане на финансовата дисциплина.

Това хеликоптерно раздаване на пари просто трябва да спре. Трябва да имаме ясен и разумен ред, по който нещата да се случват, заяви Радев. Бяхме принудени за часове да се запознаваме с параметрите по бюджета, обясни той.

Председателят на Управителния съвет на АИКБ коментира, че явно са водени разговори със синдикалните организации. Имаше податки, дори и лидери на синдикални организации говориха за разговори на четири очи, но не и с наше участие, каза той. От септември сме предложили разговори – нямаше. Изготвихме предварителни позиции какви основни параметри очакваме да срещнем в бюджетните параметри, коментира още Румен Радев. Имаше период, в който сякаш в Министерството на финансите се работеше по подобни разчети, заяви той. В един момент, минавайки през Съвет за съвместно управление (ССУ), през други процедури, които не са публични, ставаме свидетели на изключително олевял проект за бюджет, добави Радев. Председателят на АИКБ каза, че ще продължат да настояват за корекции в план-сметката на страната за 2026 г. Не разчитаме на обсъжданията в Народното събрание, нямаме им доверие, обяви още той. Министерският съвет и Народното събрание са в законово право да направят каквото смятат за необходимо. Моралното право обаче не е на тяхна страна, ако се игнорира едната страна в тристранния диалог, коментира председателят на Управителния съвет на Българската стопанска камара Добри Митрев. Ако имаме държавници, този бюджет не бива да влиза нито в Министерския съвет, нито в пленарната зала, каза той. Този бюджет е опасен и вреден за икономиката, индустрията и най-вече за обществото, смята Митрев. Той изземва доходите на работещите хора – на тези, добавящи стойност в държавата, пълнещи хазната и осигурителните фондове, каза също той.

Източник: БТА    
