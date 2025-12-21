Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали

Д евет души са убити и 10 ранени при стрелба рано сутринта в градче югозападно от Йоханесбург, а властите са започнали издирване на заподозрените, съобщи южноафриканската полиция, предаде Ройтерс.
#BREAKING | 🇿🇦 — At least nine people killed and 10 others wounded in pre-dawn attack at tavern in Bekkersdal township, southwest of Johannesburg, South Africa.— The Global Eye (@TGEThGlobalEye) December 21, 2025
Police report that around 12 armed suspects arrived in two vehicles and opened fire on patrons before shooting… pic.twitter.com/FSZG3XPHIo
Инцидентът е станал малко преди 1 часа местно време в лицензирана таверна в градчето Бекерсдал, Йоханесбург, съобщи полицията в изявление.
Около 12 неизвестни заподозрени в бял микробус и сребрист седан открили огън по клиентите на таверната и продължиха да стрелят на случаен принцип, докато бягат от мястото, съобщи полицията, добавяйки, че мотивът за стрелбата ще бъде установен след разследване.
Police confirm nine people killed and ten wounded in a shooting at KwaNoxolo tavern, Tambo section, Bekkersdal, early Sunday. Police say around twelve suspects in a white kombi and silver sedan opened fire on patrons before 1 AM, then shot randomly while fleeing. #sabcnews pic.twitter.com/YXx1NbsPv2— SABC News Radio (@SABCNews_Radio) December 21, 2025
Ранените са откарани в медицински заведения за лечение, добави полицията.
Бекерсдал е част от местната община Ранд Уест Сити, чиято уебстраница описва квартала като район, характеризиращ се с високи нива на безработица и бедност поради спад в добивът на злато.
Южна Африка, най-голямата икономика в Африка, има един от най-високите проценти на убийства в света, средно около 60 на ден, посочва Ройтерс.