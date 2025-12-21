Свят

Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали

Ранените са откарани в медицински заведения за лечение

21 декември 2025, 12:13
Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали
Източник: БТА

Д евет души са убити и 10 ранени при стрелба рано сутринта в градче югозападно от Йоханесбург, а властите са започнали издирване на заподозрените, съобщи южноафриканската полиция, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал малко преди 1 часа местно време  в лицензирана таверна в градчето Бекерсдал, Йоханесбург, съобщи полицията в изявление.

Стреляха в шведски ресторант, има жертви

Около 12 неизвестни заподозрени в бял микробус и сребрист седан открили огън по клиентите на таверната и продължиха да стрелят на случаен принцип, докато бягат от мястото, съобщи полицията, добавяйки, че мотивът за стрелбата ще бъде установен след разследване.

Ранените са откарани в медицински заведения за лечение, добави полицията.

Стрелба на летището в Кейптаун - един убит и трима ранени

Бекерсдал е част от местната община Ранд Уест Сити, чиято уебстраница описва квартала като район, характеризиращ се с високи нива на безработица и бедност поради спад в добивът на злато.

Южна Африка, най-голямата икономика в Африка, има един от най-високите проценти на убийства в света, средно около 60 на ден, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Стрелба Убити и ранени Йоханесбург Бекерсдал Южна Африка Полицейско разследване Заподозрени Таверна Безработица Висока престъпност
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
