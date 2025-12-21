Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

А встралия почита днес паметта на жертвите при терористичната атака на плажа Бондай в Сидни по време на събитие по случай началото на еврейския празник Ханука преди една седмица, предаде Ройтерс.

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи и на разузнавателните агенции на страната.

Thousands will gather in Sydney’s east tonight to mark a week since the Bondi Beach terror attack, with vigils held nationwide. pic.twitter.com/HsEsz1PfWF — The Project (@theprojecttv) December 21, 2025

Петнадесет души бяха убити, а десетки - ранени, при атаката, извършена на 14 декември от баща и син, заклели се във вярност на джихадистката групировка "Ислямска държава". Бащата бе застрелян от полицаи, а неговият син, който бе ранен, се събуди от кома.

.@OneNationAus figures Barnaby Joyce and Pauline Hanson are backing a rally in #Sydney today, even as NSW Police and Premier Chris Minns urge people to stay away on a national day of reflection for the Bondi terror victims.

Full story 👉 https://t.co/4zDG8709wt



Police say the… pic.twitter.com/N6Qg8O8XfE — The Australia Today (@TheAusToday) December 21, 2025

В Австралия днес е ден за почитане на паметта на жертвите при нападението. Знамената са спуснати наполовина, а в 18:47 ч. (9:47 ч. българско време) - точния час, в който започва атаката - ще бъде запазена минута мълчание.

В същото време австралийският премиер осъди антиимигрантските митинги, насрочени междувременно за днес в двата най-големи града в страната - Сидни и Мелбърн.