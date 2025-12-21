Свят

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

21 декември 2025, 08:36
Австралия почита жертвите от атаката в Сидни
Източник: БТА

А встралия почита днес паметта на жертвите при терористичната атака на плажа Бондай в Сидни по време на събитие по случай началото на еврейския празник Ханука преди една седмица, предаде Ройтерс.

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи и на разузнавателните агенции на страната.

Петнадесет души бяха убити, а десетки - ранени, при атаката, извършена на 14 декември от баща и син, заклели се във вярност на джихадистката групировка "Ислямска държава". Бащата бе застрелян от полицаи, а неговият син, който бе ранен, се събуди от кома.

В Австралия днес е ден за почитане на паметта на жертвите при нападението. Знамената са спуснати наполовина, а в 18:47 ч. (9:47 ч. българско време) - точния час, в който започва атаката - ще бъде запазена минута мълчание.

В същото време австралийският премиер осъди антиимигрантските митинги, насрочени междувременно за днес в двата най-големи града в страната - Сидни и Мелбърн.

Вижте повече в нашата галерия:

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни
8 снимки
Австралия
Австралия
Австралия
Австралия
Източник: БТА, Николай Станоев    
Австралия Терористична атака Сидни Плаж Бондай Жертви Ханука Ислямска държава Антъни Албанезе Разследване Ден на паметта
Последвайте ни

По темата

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 13 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 14 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 11 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 10 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Свят Преди 52 минути

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Свят Преди 1 час

Този месец администрацията на Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи "Ейч-1Би" за висококвалифицирани специалисти

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 1 час

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 1 час

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

,

Как математиката може да ви помогне да опаковате подаръците си по-добре

Любопитно Преди 2 часа

Най-лесният артикул в списъка ви за опаковане тази година ще бъдат кутиите с форма на куб

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Любопитно Преди 2 часа

По-дългият живот носи нови възможности, но също така въвежда и предизвикателства, особено риска от свързано с възрастта влошаване на здравето

,

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

България Преди 2 часа

Скъпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 10 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 11 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 11 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 12 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 12 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 12 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 13 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 13 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Монтана с изненадващ избор за нов треньор

Gong.bg

Слот: В края сякаш ние бяхме с 9 играчи

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg