"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

П арламентарната група на "Величие" излезе с декларация във връзка с проектобюджета за 2026 г., в която го определи като "крадлив и некадърен". Тя беше прочетена от председателя на групата Ивелин Михайлов от трибуната на Народното събрание.

Михайлов коментира, че много умело и хитро се пренасочва вниманието от това, че едно нелегитимно правителство отново прави бюджет, въпреки че е "100 пъти неграмотно да прави каквото и да е".

Ивелин Михайлов: "Величие" няма да подкрепи бюджета

"Виждаме как партиите започват да говорят дали е ляв или десен, трябват леви или десни политики, и изтърват да кажат основното, че той е крадлив и некадърен", заяви лидерът на "Величие". По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока.

Някой ще каже какво да направим, за да не се приеме бюджетът. Има само едно нещо, което може да се направи, за да може веднъж завинаги всички подобни бюджети и всички действия, които стъпка по стъпка унищожават страната, да бъдат спрени, и това е да се разпадне това Народно събрание, да има нови избори и да видим дали наистина ще има нова преконфигурация от хора, които имат идеи, а не които се занимават с дребни интриги всеки ден, които се чудят как да обърнат Народното събрание в "Биг Брадър", да гледат как да смазват бизнеса, каза Михайлов.

Той коментира, че за шест-седем месеца бюджетът, който беше приет през март тази година, е показал, че е абсолютно неадекватен и няма никаква промяна в България. Няма пари, които да са насочени към нещо, което да доведе до траен просперитет на държавата, посочи Михайлов.

Пеевски: Нещата за бюджета са уточнени

"Това, което се случва всеки Божи ден в тази държава, е една кражба, една разсипия и едно опростачване на хората и то е само и единствено от всички партии в Народното събрание. За това нещо сме отговорни всички ние, включително и аз", каза той. "През годините съм гласувал за БСП, за НДСВ, за ГЕРБ съм гласувал един път да помогна на приятел, гласувал съм за ИТН, гласувал съм три пъти за "Възраждане" и всичко това, защото не съм осъзнавал каква отговорност нося", заяви Михайлов.

Той се обърна с апел към хората в страната. Не можем да спрем бюджета, не можем да разпаднем Народното събрание сами, но можем по места да ги ударим във всяка точка, в която вие ни дадете коректни данни за техните престъпления и ние ще направим така, че тези хора да си понесат отговорността, добави Михайлов.