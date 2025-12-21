ПСС предупреди: Доброто време в планините крие опасности

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

М етеорологичните условия в планините са добри, но теренните са опасни, съобщиха за от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Оттам апелират туристите да бъдат добре екипирани, с "котки", и да бъдат внимателни.

Последните дни температурите са сравнително високи – около 0 градуса, времето е ясно и тихо на повечето места, и има отново силно заледени терени, посочиха от ПСС. Условията за туризъм са добри, освен ако желаещите да правят преходи в планината не са добри екипирани, коментираха от службата.

Оскъдна е снежната покривка, през деня е топло, нощем температурите падат, вледенява се теренът. За два дни има два смъртни случая, посочиха от ПСС. От вчера има и един случай на турист със счупена ръка в района на Рилските езера.

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Вчера турист загина при падане в района на връх Вихрен, съобщиха от Планинската спасителна служба – отряд Банско.

На 19 декември т.г. мъж пострада при подхлъзване на Витоша, а спасителите намериха в близост починал турист, казаха за БТА от ПСС към БЧК.