ПСС предупреди: Доброто време в планините крие опасности

Последните дни температурите са сравнително високи – около 0 градуса, времето е ясно и тихо на повечето места, и има отново силно заледени терени

21 декември 2025, 10:05
Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен
Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

М етеорологичните условия в планините са добри, но теренните са опасни, съобщиха за от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Оттам апелират туристите да бъдат добре екипирани, с "котки", и да бъдат внимателни. 

Последните дни температурите са сравнително високи – около 0 градуса, времето е ясно и тихо на повечето места, и има отново силно заледени терени, посочиха от ПСС. Условията за туризъм са добри, освен ако желаещите да правят преходи в планината не са добри екипирани, коментираха от службата. 

Оскъдна е снежната покривка, през деня е топло, нощем температурите падат, вледенява се теренът. За два дни има два смъртни случая, посочиха от ПСС. От вчера има и един случай на турист със счупена ръка в района на Рилските езера.  

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Вчера турист загина при падане в района на връх Вихрен, съобщиха от Планинската спасителна служба – отряд Банско. 

На 19 декември т.г. мъж пострада при подхлъзване на Витоша, а спасителите намериха в близост починал турист, казаха за БТА от ПСС към БЧК.  

