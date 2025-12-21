Свят

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"

Протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата

21 декември 2025, 12:27
Облачно и мъгливо време с валежи в понеделник

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Изчезнали документи от архива

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Изводи от публикуването на документите по случая

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

О граничено е движението на моторни превозни средства над 12 т по пътя Симитли – Гоце Делчев през граничния преход "Илинден – Ексохи" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

По-рано днес от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР (ГДГП) съобщиха, че във връзка със стачните действия на гръцка територия са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи с Гърция .

В РДГП – Смолян е получена информация от гръцките гранични власти, че близо до бившия пункт „Орменион“ на гръцка територия има стачна блокада и товарни автомобили няма да бъдат допускани на изход от България до днес включително.

Припомняме, че протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата. Тяхното недоволство избухна заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

 

Източник: БТА, Валерия Димитрова    
Преди 17 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Преди 19 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Преди 16 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Преди 14 часа

