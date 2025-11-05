Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

О ценките за бюджета от всички страни са крайно негативни. Пишем на министъра на финансите Теменужка Петкова "Слаб ляв 2". Искаме бюджетът да бъде върнат веднага за преразглеждане. Ще предоставим нашите 30 десни, разумни мерки, за това да имаме по-умерен и смислен бюджет с реформи, каза пред медиите в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

По неговите думи този бюджет е вреден за страната и ни вкарва в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. В него има безумици като въвеждане на държавно одобрен софтуер и това трябва да бъде спешно спряно, добави Мирчев. От "Да, България" призовават Теменужка Петкова спешно да изтегли бюджета.

Според него, ако между първо и второ четене бюджетът бъде поправен, с тези забележки е като да кажеш на бояджията да изправи кривата стена. На въпрос не се ли рискува приемането на бюджета да се забави твърде много, ако бъде оттеглен сега, Мирчев отговори, че е по-добре да се забави със седмица сега, отколкото държавата да се вкара в дългова спирала. Той заяви, че прогресивен данък няма да предложат, защото това е неадекватно за икономическото състояние, в което се намира България.

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

Настояваме да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа. Искаме да отпадне увеличението на данък "Дивидент", да не се увеличава осигурителната тежест, защото няма основания за това, каза и Мартин Димитров от "Да, България".

Според Ивайло Мирчев някой си играе с държавния бюджет и някой си мисли, че това му е като домашния портфейл. Той обясни, че въпросният софтуер контролира търговските обекти, но е много далеч от внедряване. За да заработи са нужни месеци или година. Фирмите, които разработват такъв софтуер не са готови, за няколко седмици не може да стане. За този софтуер се говори от 20 години. Лошото е, че само внедряването му в търговските обекти ще струва 200-300 млн. лева, допълни Мирчев.

По темата за "Лукойл" той посочи, че себестойността на компания не трябва да бъде руска по никакъв начин, а трябва да бъде продадена и в никакъв случай да не бъде одържавена. Трябва обаче да сме сигурни, че особеният управител няма да играе ролята на "Мултигуп" от 90-те, каза още Мирчев.