България

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

Мирчев отбеляза, че икономисти, експерти, политици, членове на Фискалния съвет са дали крайно негативни оценки за проектобюджета

5 ноември 2025, 09:58
Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова
Източник: БТА

О ценките за бюджета от всички страни са крайно негативни. Пишем на министъра на финансите Теменужка Петкова "Слаб ляв 2". Искаме бюджетът да бъде върнат веднага за преразглеждане. Ще предоставим нашите 30 десни, разумни мерки, за това да имаме по-умерен и смислен бюджет с реформи, каза пред медиите в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

По неговите думи този бюджет е вреден за страната и ни вкарва в сценария на Жан Виденов в рамките на няколко години. В него има безумици като въвеждане на държавно одобрен софтуер и това трябва да бъде спешно спряно, добави Мирчев. От "Да, България" призовават Теменужка Петкова спешно да изтегли бюджета.

Според него, ако между първо и второ четене бюджетът бъде поправен, с тези забележки е като да кажеш на бояджията да изправи кривата стена. На въпрос не се ли рискува приемането на бюджета да се забави твърде много, ако бъде оттеглен сега, Мирчев отговори, че е по-добре да се забави със седмица сега, отколкото държавата да се вкара в дългова спирала. Той заяви, че прогресивен данък няма да предложат, защото това е неадекватно за икономическото състояние, в което се намира България.

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

Настояваме да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа. Искаме да отпадне увеличението на данък "Дивидент", да не се увеличава осигурителната тежест, защото няма основания за това, каза и Мартин Димитров от "Да, България".

Според Ивайло Мирчев някой си играе с държавния бюджет и някой си мисли, че това му е като домашния портфейл. Той обясни, че въпросният софтуер контролира търговските обекти, но е много далеч от внедряване. За да заработи са нужни месеци или година. Фирмите, които разработват такъв софтуер не са готови, за няколко седмици не може да стане. За този софтуер се говори от 20 години. Лошото е, че само внедряването му в търговските обекти ще струва 200-300 млн. лева, допълни Мирчев.

По темата за "Лукойл" той посочи, че себестойността на компания не трябва да бъде руска по никакъв начин, а трябва да бъде продадена и в никакъв случай да не бъде одържавена.  Трябва обаче да сме сигурни, че особеният управител няма да играе ролята на "Мултигуп" от 90-те, каза още Мирчев.

 

Източник: БТА, Марин Колев    
Държавен бюджет Ивайло Мирчев ПП-ДБ Бюджетен дефицит Теменужка Петкова Бюджетни реформи Негативни оценки Фискална политика Данъчна политика Да България
Последвайте ни

По темата

Силен трус удари Гърция

Силен трус удари Гърция

Медени вълшебства

Медени вълшебства

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем

Ивайло Мирчев за Бюджет 2026: Пишем "слаб ляв 2" на Теменужка Петкова

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Шон „Диди“ Комбс навърши 56 години в затвора с пица и зелен фасул

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
OMV представя MaxxMotion Super 100 Plus гориво от ново поколение с иновативната формула CleanTech+

OMV представя MaxxMotion Super 100 Plus гориво от ново поколение с иновативната формула CleanTech+

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 15 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 14 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 10 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 16 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Любопитно Преди 11 минути

Пол Макартни и Джон Ленън през 1967 г.

Какво си казаха Пол Макартни и Джон Ленън в последния им разговор преди убийството

Любопитно Преди 30 минути

Легендарният музикант споделя, че все още не може да приеме, че приятелят му е бил убит

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

Жители на столичния район „Връбница“: Трафикът "тресе" къщите, оглушава хората

България Преди 54 минути

Те искат незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона „Божурище“

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Свят Преди 58 минути

НАТО засега не разполага с ефективни и не твърде скъпи средства за противовъздушна отбрана, с които да сваля евтините руски дронове

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Въздушното пространство на НАТО под атака: Урсула фон дер Лайен говори за хибридна война

Свят Преди 1 час

Председателят на Европейската комисия не заяви, че Русия е отговорна за всички инциденти, но подчерта, че е ясно, че целта на Русия е да „посее разединение“ в Европа

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Токов удар от таблет почти уби 9-годишно дете

Свят Преди 1 час

Родители споделиха шокиращия инцидент с предупреждение - „не спете с нищо, което се зарежда в леглото ви или близо до него“

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Лапунов от „Игри на волята“: С духовните практики мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

62-годишен мъж загина след челна катастрофа в Бургас

България Преди 1 час

Тежкият инцидент е станал по обяд

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

България Преди 1 час

Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията

<p>&quot;Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал&quot;</p>

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

България Преди 2 часа

Тол системата е засякла за един месец 37 900 нарушители

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Почитаме светец и съпругата му, обезглавени заради вярата си

Любопитно Преди 2 часа

Свети Галактион и съпругата му Епистима живели в Сирия в средата на трети век по времето на император Деций

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

Свят Преди 2 часа

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите

<p>Новият кмет на Ню Йорк - мюсюлманин и демократ</p>

Зохран Мамдани - мюсюлманинът демократ, който спечели Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Зохран Мамдани ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първият човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

САЩ удариха кораб с наркотици, двама загинаха в Тихия океан

Свят Преди 3 часа

Пийт Хегсет сподели клип на лодка във водата, която бива поразена от въздушен удар и експлодира

<p>Швейцария е &quot;обезпокоена&quot; от&nbsp;Тръмп</p>

Тръмп разговаря с представители на Швейцария по въпроса за митата

Свят Преди 3 часа

Върху голям брой швейцарски стоки е наложено общо мито от 39%

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Товарен самолет се разби в САЩ, избухна голям пожар

Свят Преди 3 часа

Има данни за ранени и загинали, съобщи полицейското управление в Луивил

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Всички пъти, в които Даяна е нарушавала кралския протокол

Edna.bg

Лапунов от „Игри на волята“: Мога да гледам в бъдещето! (ВИДЕО)

Edna.bg

Моци: Не се намираме в най-добрата си форма, но ще станем шампион по трудния начин

Gong.bg

Потвърдено: Нова звездна двойка на България

Gong.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg

Задава се ново затопляне

Nova.bg