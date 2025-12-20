България

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

20 декември 2025, 18:09

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен
Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините
Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда
СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище
СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК
Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София
Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица

Увеличиха присъдата за убийството на Митко от Цалапица
МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

МВР въвежда мерки за безопасно движение по пътищата по празниците

В същност истинската битка е между демокрацията и популизма. Това каза психологът Росен Йорданов, съобщи NOVA.

“Популизмът е да казваш на хората онова, което искат и да им казваш, че е възможно. Популизмът е нещо, което никога не съгражда нещо по-добро”, обясни психологът.

По думите му градусът на маниакалност, който беше зададен от Асен Василев, когато влезе в Комисията по бюджета, нараства. “Очевидно това поведение е заразно. Нараства сексуалният апетит, нараства агресията, нараства маниакалното величание на собствената ти личност,  нараства куражът ти. И в крайна сметка виждаме, че това е заразно. И Мирчев видях, че се прави на батка пред един кабинет, сега виждам Радостин Василев, който се изяви като боксьор”, коментира той сблъсъкът между лидерът на МЕЧ  Радостин Василев и депутатът от "ДПС-Ново начало" Гюнай Далоолу.

“Ще стигне до там, че ще проличи, че тези, които крещят: “Мутрите вън!”, всъщност носят мутрите в себе си. Бяхме свидетели на това нажежаване на обстановката през цялата година. Изненадата не е в това, че тези хора ескалираха толкова. Изненадата е в самопрострелването, което направи правителството, като даде повод на иначе беззъбите вълнения през годината”, смята Йорданов.

По думите му през тази една година всяка случка беше преекспонирана, хиперболизирана, агравирана. “Но никога нямаше да се стигне до падането на правителството и развихрянето на тези асоциални прояви, ако не се беше случил този бюджет, който събра несъбираемото”. 

“Идеята е това да се поддържа още известно време, за да може да се даде време на този, за когото работят, или на хората, които стоят зад него. Има предвид човека, който обитава “Дондуков 2”,  за да се стигне до една дилема - Пеевски или онзи човек”, коментира психологът, визирайки президента Румен Радев.

Според него това е адресирано към хората, които по принцип не гласуват. “Насочено е към тези, които трайно са се дезангажирали, тези, които трайно са се откъснали от политиката. Защото това трябва да отврати всички. И трябва да покаже, че в нашия политички живот няма институции - всичко се е разпаднало, няма здравомислещи хора, всичко е падение и трябва да се появи здрава ръка”. 

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
В кои моменти котешката урина мирише най-силно

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 21 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 20 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 22 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 20 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 1 час

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 1 час

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 2 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 2 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Свят Преди 3 часа

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Свят Преди 3 часа

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Свят Преди 4 часа

Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Свят Преди 4 часа

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм"

<p>Българската &quot;принцеса на леда&quot;&nbsp;спечели девета титла по фигурно пързаляне в София</p>

Александра Фейгин спечели девета титла по фигурно пързаляне в София

България Преди 4 часа

На второ място е съотборничката й Кристина Григорова със 132.45

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Свят Преди 4 часа

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба

Руски пратеник замина за Маями

Руски пратеник замина за Маями

Свят Преди 5 часа

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

България Преди 5 часа

Лидерът на „ДПС – Ново начало” обвини ПП–ДБ и обяви законодателни промени за по-строги наказания при престъпления срещу деца

<p>Изводи от публикуването на документите по случая &quot;Епстийн&quot; (ОБЗОР)</p>

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Свят Преди 5 часа

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп

Украйна удари руски военен кораб

Украйна удари руски военен кораб

Свят Преди 6 часа

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл"

<p>Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания</p>

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

България Преди 6 часа

Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

България Преди 6 часа

Младата жена, която има книжка от май тази година, е загинала на място

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Тейлър Суифт разкри как се подготвя да тича по 8 мили на всяко шоу от турнето си!

Edna.bg

Звездните бебета, който проплакаха у нас през 2025-та!

Edna.bg

Щутгарт и Хофенхайм не успяха да се победят

Gong.bg

НА ЖИВО: Тотнъм - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин и загина

Nova.bg

Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в София, трима са задържани

Nova.bg