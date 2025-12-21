България

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Максималните температури ще са между 9° и 12°

21 декември 2025, 06:53
Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство
Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен
Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините
Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда
СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище
СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК
Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

В неделя ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще има и валежи от дъжд, главно в източната половина от страната. Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Ще духа слаб вятър от север-североизток, в югозападните части от страната ще е почти тихо.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между и, по Черноморието – до 12°.

В София максималните температури ще са около .

Източник: НИМХ

Днес в 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

Атмосферното налягане ще продължи да се понижава и ще е около и малко по-високо от средната стойност за месеца.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около, а на 2000 метра – около

Вижте в нашата галерия: 7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата

7-те ползи за здравето от ходенето пеша през зимата
7 снимки
а
а
а
а

През следващите дни ще бъде облачно. Слаби валежи от дъжд на отделни места ще има в понеделник главно в Южна България, а във вторник – в северозападните райони.

Източник: НИМХ

Вятърът ще е слаб от североизток. Минималните температури ще бъдат между минус и, а максималните – между и 10°

Източник: НИМХ

Пълна прогноза за времето в страната можете да намерите в Sinoptik.bg

Източник: БТА, НИМХ    
Времето Прогноза Облачност Мъгла Дъжд Температури Вятър Черноморие Зима НИМХ
Последвайте ни
Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

pariteni.bg
Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 11 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 13 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 9 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 8 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 13 минути

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 20 минути

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 9 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 9 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 10 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 10 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 10 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 11 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 12 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 12 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 12 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 13 часа

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 14 часа

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 14 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

.

Задържаха мъж за убийството на негов съселянин край Разград

България Преди 15 часа

Тялото му е намерено на улицата

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 15 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Алонсо за освиркването на Винисиус: Феновете имат право да изразяват мнението си

Gong.bg

Бивш капитан на ЦСКА с първи гол за новия си отбор

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg