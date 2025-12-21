Свят

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Руските сили атакуваха Украйна с 97 ударни безпилотни летателни апарата от типа "Шахед"

21 декември 2025, 13:10
Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове
Източник: БТА

У краинските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали 75 от 97-те дрона, изстреляни от Русия по време на нощна атака, започнала в събота вечер, съобщи Укринформ, цитирайки информация  от военновъздушните сили на Украйна.

В 18:00 часа вчера руските сили атакуваха Украйна с 97 ударни безпилотни летателни апарата от типа "Шахед", "Гербера" и други.

Въздушната атака беше отблъсната от самолети, противовъздушни ракетни войски, единици за електронна война и единици за безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на силите за отбрана на Украйна.

Украйна заяви, че е свалила 47 дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ

Според предварителни данни, към 8:30 часа днес украинската ПВО е свалила или блокирала 75 дрона над северната, южната, западната и източната част на Украйна.

В осем места са регистрирани удари от 19 ударни дрона, както и падане на отломки от свалени дронове на едно място.

Украинските ВВС са свалили 9 руски дрона и 3 ракети

Атаката продължава, като няколко вражески безпилотни летателни апарата остават в украинското въздушно пространство, посочва Укринформ.

От своя страна руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 29 украински дрона за денонощието, съобщиха от министерството на отбраната на Руската федерация, предаде ТАСС.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Украинска ПВО Руски дронове Атака с дронове Безпилотни летателни апарати Шахед Свалени дронове Нощна атака Украйна Русия Електронна война
Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

