Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

Депутатът от ГЕРБ-СДС за консултациите при президента, политическите партньорства и липсата на изход от политическата криза

21 декември 2025, 10:21
В края на политическата година народният представител от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви в ефира на NOVA, че Рая Назарян няма да иска да стане служебен премиер, тъй като това би означавало да напусне политическия живот. Той прогнозира, че предстоящите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати.

Биков коментира факта, че Деница Сачева се яви сама на консултациите при държавния глава, като определи тези срещи като „формални“. По думите му ГЕРБ са били там многократно и разговорите вече нямат същинска мотивация.

„Г-жа Сачева много ясно каза на президента, че ако желае, би могъл да направи свой политически проект и да се състезава с нас на парламентарните избори. Г-н Радев през последните 8 години превърна президентската институция от медиатор в основен играч на политическия терен. Това е все едно съдията сам да си свири дузпите и сам да ги бие“, заяви Биков.

Биков: Ако ПП искат да подкрепят ГЕРБ, сами да дойдат за разговори

На въпрос дали Румен Радев би могъл да бъде партньор на ГЕРБ в бъдеще, Биков отговори, че за първи път чува подобно подозрение.

„Ние сме странични наблюдатели в този процес. Виждаме г-н Радев в ролята му на президент, който според нас злоупотребява с институцията. Нека първо видим неговия политически проект. Ние сме за водене на политически диалог, включително и с опонентите ни, и сме го показвали многократно“, поясни той.

Бойко Борисов: ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия

Биков изрази сериозен скептицизъм, че предстоящите избори ще решат кризата или че някоя партия ще получи самостоятелно мнозинство.

„Никой няма да изкара 121 депутати. Дори г-н Радев да се яви с всички надежди към него, и той не е в състояние. Реалността отново ще изисква разговор, ако ще правим изобщо правителство. Градусът на напрежение ще доведе до там, че и след следващите избори най-вероятно няма да има редовно правителство и ще има още едни избори. Няма никаква гаранция, че след още едни избори няма да има и още едни“, прогнозира депутатът.

Биков: Радев показа, че иска предсрочни избори

Относно подкрепата на ГЕРБ за индексацията на бюджетните заплати, въпреки критиките им, Биков обясни, че партията не е искала да бъде обвинявана в блокиране на доходите.

„Това е противозаконно. Първо, не е ясно колко ще струва – диапазонът е между 80 и 120 милиона евро. Никъде няма записано конкретно число. Подкрепихме го, защото иначе щеше да бъде казано: „Виждате ли, заради тези те не искат да ви увеличат доходите“, аргументира се той.

Възможно ли е Борисов да управлява четвърти мандат - отговорът на Тома Биков от ГЕРБ

По темата за премахването на охраната за депутати, Биков определи предложението на ПП-ДБ като „предизборно послание“ и „част от мача“.

„Охраната не е привилегия, тя означава да ограничиш личното си пространство и да се лишиш от свободата си. Колегите от ПП-ДБ искат да ни вкарат в мач, в който ние сме „за“, а те са „против“. Подкрепихме го в комисия само за да им покажем, че нямаме намерение да участваме в този мач. Самите те след това казаха, че трябва да се направи работна група за промени между първо и второ четене“, обясни Биков.

Източник: NOVA    
