Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

С ветът се готви за уникално небесно събитие – най-дългото пълно слънчево затъмнение през последните 100 години, което ще се състои на 2 август 2027 г.

За рекордните 6 минути и 23 секунди денят ще премине в нощ, а сянката на Луната ще премине над региони на Европа, Северна Африка и Близкия изток, пише американското издание The Daily Galaxy.

►Къде ще бъде видимо затъмнението?

Според НАСА пътят на затъмнението ще започне в Мароко и Южна Испания, след което ще премине през Алжир, Тунис, Либия и Египет, преди да се насочи към Близкия изток. Най-дългият период на тъмнина ще се наблюдава в Египет, особено в историческите градове Луксор и Асуан, където явлението ще продължи повече от шест минути.

Слънцето ще бъде напълно скрито, температурите ще паднат рязко и звездите ще станат видими в небето – уникално зрелище, което съвременните астрономи наричат „видимата анатомия на Слънцето“.

Продължителността на пълното затъмнение зависи от позициите на Земята, Луната и Слънцето. През 2027 г. небесното подравняване ще бъде най-благоприятно, което ще направи затъмнението най-дългото от един век.

Подобно зрелище няма да се повтори до 2045 г.

Слънчевите затъмнения са считани за значими събития през цялата история:

• в Китай те са били тълкувани като предупреждение от небесата;

• в Месопотамия – като символ на загуба на божествена подкрепа за владетеля;

• в Египет затъмненията са били възприемани като проявления на силата на боговете.

Затъмнението през 2027 г., което ще премине над древните храмове на Луксор, ще се превърне в още по-мощен културен символ.