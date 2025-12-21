Свят

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Води се разследване

21 декември 2025, 07:50
"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел
Източник: Getty images/ iStock

В ходът на полското консулство в Брюксел е бил напръскан с червена боя, а върху фасадата на сградата са били написани обидни лозунги, съобщи говорител на полското Министерство на външните работи на Република Полша, цитиран от Франс прес.

Инцидентът е станал в нощта на четвъртък срещу петък. Говорителят спомена за „очевидно политически лозунги, насочени към сигурността на Полша и Европейския съюз".

Сградата вече е почистена. Води се разследване.

Според полски медии на консулството е било написано „убийци“. Също така са били надраскани обидни лозунги във връзка със стената, построена на границата на Полша с Беларус, против базираната във Варшава агенция на ЕС за охрана на външните граници Фронтекс.

Подпалиха посолството на Русия във Варшава

Сред надписите е имало и призиви за отворени граници.

По информация на радио РМФ ФМ, на записи от охранителни видеокамери се вижда как трима или четирима души с качулки извършват вандалския акт, докато друг човек заснема случващото се с мобилен телефон.

Източник: БТА, Николай Станоев    
