"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

В ходът на полското консулство в Брюксел е бил напръскан с червена боя, а върху фасадата на сградата са били написани обидни лозунги, съобщи говорител на полското Министерство на външните работи на Република Полша, цитиран от Франс прес.

Инцидентът е станал в нощта на четвъртък срещу петък. Говорителят спомена за „очевидно политически лозунги, насочени към сигурността на Полша и Европейския съюз".

Сградата вече е почистена. Води се разследване.

Според полски медии на консулството е било написано „убийци“. Също така са били надраскани обидни лозунги във връзка със стената, построена на границата на Полша с Беларус, против базираната във Варшава агенция на ЕС за охрана на външните граници Фронтекс.

Сред надписите е имало и призиви за отворени граници.

По информация на радио РМФ ФМ, на записи от охранителни видеокамери се вижда как трима или четирима души с качулки извършват вандалския акт, докато друг човек заснема случващото се с мобилен телефон.