България

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

Вирусът от тип А (H3N2) е 10 пъти по-разпространен от „свинския“ грип у нас, COVID остава на заден план

21 декември 2025, 09:34
Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати
ПСС предупреди: Доброто време в планините крие опасности

ПСС предупреди: Доброто време в планините крие опасности
Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене
Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство
Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима
Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен
Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

С навлизането във ваканционния период грипната вълна в България започва да се засилва, като област Перник вече бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души – двойно повече спрямо останалата част от страната. В ефира на NOVA директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова предупреди, че ни очаква сериозен ръст на болните в началото на новата година и призова за повишено внимание по време на празниците.

Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари

  • Доминацията на H3N2 и очакваният пик

Според последните данни от изследваните проби у нас, грипът от тип А (H3N2) е категоричен лидер. Проф. Христова посочи, че от 240 проби, 60 са положителни за грип, като 54 от тях са именно от този тип, докато само 6 са H1N1.

„Обикновено пикът е в края на януари, тоест имаме едни четири седмици за повишаване. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна“, прогнозира тя. Специалистът допълни, че след празниците предстои секвениране на пробите, за да се установи дали у нас е навлязла мутацията на H3N2, която вече доведе до 50% скок на хоспитализациите във Великобритания.

Източник: iStock/Getty Images
  • Как да се предпазим по празниците?

Основният риск за разпространение на заразата са пътуванията и големите семейни събирания. Проф. Христова напомни, че грипът се отличава с „безкрайно бързо начало“ и „твърде силна умора и отпадналост“, които буквално приковават човека към леглото.

„Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания. Особено ако около нас има някой, който киха или кашля, макар и рядко, защото тези вируси се разпространяват лесно“, посъветва професорът. Тя подчерта, че най-важното е хората, които не се чувстват добре, да си останат у дома: „Така първо ще спрем предаването на вируса и второ – по-бързо и с по-малко усложнения ще се възстановим“.

Д-р Ива Христова: До седмица – две се очаква пикът на грипа у нас

  • Рискови групи и значението на имунитета

Най-уязвими към новия грип остават малките деца до 5 години, както и възрастните над 65-70 години, особено тези с придружаващи заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност и исхемична болест.

За подсилване на имунната система проф. Христова препоръчва прием на витамин D, цинк и селен, но след консултация и изследвания. Тя внесе яснота и относно ваксините: „Ваксината не значи, че няма да се разболееш, но значи, че намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекараме по-леко, без усложнения и с минимален риск от хоспитализация“.

Източник: iStock
  • COVID срещу Грип

Данните показват, че в момента COVID-19 е изместен от грипните вируси.

„COVID просто беше изместен от другите вируси и основно от грипа. Единични са доказаните случаи на COVID – може би 10 пъти по-рядко от грипа в момента“, обясни тя.

По отношение на диагностиката, проф. Христова сподели, че бързите антигенни тестове са добър скрининг, но при типична симптоматика и отрицателен резултат е препоръчително да се направи PCR тест, тъй като той е много по-чувствителен и може да открие вируса дори в малки количества, както и да ги диференцира точно.

Вижте в нашата галерия: При настинка или грип НЕ яжте това

При настинка или грип НЕ яжте това
11 снимки
ягоди
мляко млечни продукти сирене кашкавал извара
Банани
червено месо
Източник: NOVA    
грипна вълна заболеваемост в Перник проф Ива Христова грип А очакван пик мерки за превенция рискови групи ваксинация срещу грип симптоми на грип COVID срещу грип
Последвайте ни

По темата

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Анализ: Автоматични увеличения на заплатите са вредни

Анализ: Автоматични увеличения на заплатите са вредни

pariteni.bg
Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 14 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 16 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 13 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 11 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Путин е готов да разговаря с Макрон</p>

Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

Свят Преди 1 час

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 2 часа

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон

Свят Преди 2 часа

От набора от данни, достъпен за изтегляне от сайта на министерството, е била премахната снимка

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Свят Преди 3 часа

Разговорите се провеждат в Маями, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за дневния ред или за участниците от американска страна

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 3 часа

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 3 часа

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

,

Как математиката може да ви помогне да опаковате подаръците си по-добре

Любопитно Преди 3 часа

Най-лесният артикул в списъка ви за опаковане тази година ще бъдат кутиите с форма на куб

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Любопитно Преди 3 часа

Хората с дефицит на цитрин изпитват отвращение към сладките храни

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Любопитно Преди 3 часа

Новата е огромен изблик на енергия, причинен от претоварването на бялото джудже с материала на своя спътник

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Любопитно Преди 3 часа

По-дългият живот носи нови възможности, но също така въвежда и предизвикателства, особено риска от свързано с възрастта влошаване на здравето

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Свят Преди 3 часа

Промените в езика обаче съвсем не са свързани само с войната – те отразяват наративите на действащата руска власт

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 12 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 13 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 13 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 13 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 14 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Имениците на 21 декемви и какво символизират имената им!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Васил Терзиев с коментар за стадион "Георги Аспарухов"

Gong.bg

Кметът на София се включи в благотворителния турнир в помощ на Любо Пенев

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg