Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Хората с дефицит на цитрин изпитват отвращение към сладките храни

21 декември 2025, 07:00
Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото
Източник: iStock

У чени от изследователския център City of Hope установиха как дефицитът на белтъка цитрин – рядко генетично заболяване, което пречи на черния дроб ефективно да превръща храната в енергия – може да стимулира натрупването на мазнини в черния дроб дори при хора с нормално телесно тегло.

Проучването, публикувано в списание Nature Metabolism, показва и как черният дроб активира хормон, който намалява апетита към сладко и алкохол. Тези открития могат да помогнат за разработването на нови методи за лечение, включително на неалкохолната мастна чернодробна болест (НАМЧБ). От нея страдат над 1 милиард души по света, като стотици милиони хора с нормално тегло също са засегнати, без да подозират.

Водещият автор на изследването Чарлз Бренър, доктор по философия и ръководител на катедрата по диабет и метаболизъм на рака „Алфред Е. Ман“ в City of Hope, посочва два ключови факта:

Почти всички пациенти с дефицит на цитрин са с нормално телесно тегло, но въпреки това страдат от неалкохолна мастна чернодробна болест.

Хората с дефицит на цитрин изпитват отвращение към сладките храни.

При различни състояния на метаболитен стрес в черния дроб се повишава нивото на хормона FGF21. Именно високите му концентрации предизвикват отвращение към сладкото и алкохола. Д-р Бренър предполага, че специфичният стрес, причинен от дефицита на цитрин, задейства както натрупването на мазнини в черния дроб, така и производството на FGF21.Бренър идентифицира ключова молекула – G3P. Натрупването ѝ в черния дроб кара организма да произвежда повече мазнини и да спира тяхното изгаряне. Този процес се активира чрез специален белтък, наречен ChREBP.

Същевременно G3P има и друга роля – тя изпраща сигнал, който активира производството на хормона FGF21.

На практика това откритие означава, че в бъдеще могат да бъдат разработени лекарства, които да блокират вредното действие на G3P (натрупването на мазнини) и едновременно с това да усилват полезния ѝ ефект – намаляване на апетита и стимулиране на изгарянето на мазнини.

Това откритие е от особено значение за пациентите с дефицит на цитрин и за хората с мастна чернодробна болест, които са с нормално телесно тегло.

Източник: Рамблер    
