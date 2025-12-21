Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

С еверна Корея призова днес за ограничаване на ядрените амбиции на Япония. Апелът, отправен от представител на севернокорейските власти, отговарящ за външната политика, бе публикуван от държавната новинарска агенция КЦТА, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Japan's nuclear weapon ambition should be curbed: North Korea https://t.co/p3dQj7LuYa — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) December 20, 2025

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно. Страната показва "намерението си да притежава ядрени оръжия", като заявява, че трябва "да преразгледа трите неядрени" принципа, каза въпросният севернокорейски служител.

Северна Корея отказа да прекрати ядрената си програма

Според КЦТА Япония е започнала да прави активно подобни коментари веднага щом Съединените щати са одобрили искането от Южна Корея д а ѝ построят подводница с ядрено задвижване.

North Korea's KCNA: Japan's ambition for nuclear weapons should be curbed https://t.co/bdqUch61iZ https://t.co/bdqUch61iZ — Reuters (@Reuters) December 20, 2025

Япония трябва да притежава ядрено оръжие, заяви в четвъртък представител на канцеларията на новия премиер Санае Такаичи в неформален разговор с репортери. Ден по-късно японското правителство обаче официално потвърди дългогодишните принципи на страната в областта на неразпространението на ядреното оръжие.