Свят

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно

21 декември 2025, 08:16
Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор
Изчезнали документи от архива

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон
Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария
Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави
Изводи от публикуването на документите по случая

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"
Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел
Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

С еверна Корея призова днес за ограничаване на ядрените амбиции на Япония. Апелът, отправен от представител на севернокорейските власти, отговарящ за външната политика, бе публикуван от държавната новинарска агенция КЦТА, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно. Страната показва "намерението си да притежава ядрени оръжия", като заявява, че трябва "да преразгледа трите неядрени" принципа, каза въпросният севернокорейски служител.

Северна Корея отказа да прекрати ядрената си програма

Според КЦТА Япония е започнала да прави активно подобни коментари веднага щом Съединените щати са одобрили искането от Южна Корея д а ѝ построят подводница с ядрено задвижване.

Япония трябва да притежава ядрено оръжие, заяви в четвъртък представител на канцеларията на новия премиер Санае Такаичи в неформален разговор с репортери. Ден по-късно японското правителство обаче официално потвърди дългогодишните принципи на страната в областта на неразпространението на ядреното оръжие.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Северна Корея Япония Ядрени амбиции на Япония Ядрено оръжие Ограничаване на ядрените амбиции Външна политика КЦТА Трите неядрени принципа Неразпространение на ядреното оръжие Японско правителство
Последвайте ни

По темата

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

pariteni.bg
Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 13 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 14 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 11 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 10 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Путин е готов да разговаря с Макрон</p>

Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

Свят Преди 7 минути

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 33 минути

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

,

Как математиката може да ви помогне да опаковате подаръците си по-добре

Любопитно Преди 2 часа

Най-лесният артикул в списъка ви за опаковане тази година ще бъдат кутиите с форма на куб

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Любопитно Преди 2 часа

По-дългият живот носи нови възможности, но също така въвежда и предизвикателства, особено риска от свързано с възрастта влошаване на здравето

,

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

България Преди 2 часа

Скъпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Свят Преди 2 часа

Промените в езика обаче съвсем не са свързани само с войната – те отразяват наративите на действащата руска власт

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 10 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 11 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 11 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 12 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 12 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 12 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 13 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 13 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

България Преди 15 часа

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Монтана с изненадващ избор за нов треньор

Gong.bg

Слот: В края сякаш ние бяхме с 9 играчи

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg