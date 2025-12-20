Свят

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Вероятно и Европа ще бъде включена, смята Зеленски

20 декември 2025, 18:26
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Източник: БТА

С ъединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените в петък разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Американски преговарящи се очаква да се срещнат в събота с руски представители във Флорида.

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
Мирни преговори Украйна Русия САЩ Володимир Зеленски Формат на преговори Европейски представители Доналд Тръмп Рустем Умеров Дипломация
Последвайте ни

По темата

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 21 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 20 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 22 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 20 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 1 час

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 1 час

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 2 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 2 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Зеленски: Япония ще предостави 6 млрд. долара помощ на Украйна

Свят Преди 3 часа

Според Зеленски общата стойност на пакета помощи е близо 6 милиарда долара, което ще помогне на Украйна да се защити от руската агресия

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Свят Преди 3 часа

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Служител на Елисейския дворец отива на съд за кражба от резиденцията на Макрон

Свят Преди 4 часа

Стойността на липсващите предмети се оценява между 15 000 и 40 000 евро

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Свят Преди 4 часа

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм"

<p>Българската &quot;принцеса на леда&quot;&nbsp;спечели девета титла по фигурно пързаляне в София</p>

Александра Фейгин спечели девета титла по фигурно пързаляне в София

България Преди 4 часа

На второ място е съотборничката й Кристина Григорова със 132.45

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Свят Преди 4 часа

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба

Руски пратеник замина за Маями

Руски пратеник замина за Маями

Свят Преди 5 часа

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

България Преди 5 часа

Лидерът на „ДПС – Ново начало” обвини ПП–ДБ и обяви законодателни промени за по-строги наказания при престъпления срещу деца

<p>Изводи от публикуването на документите по случая &quot;Епстийн&quot; (ОБЗОР)</p>

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Свят Преди 5 часа

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп

Украйна удари руски военен кораб

Украйна удари руски военен кораб

Свят Преди 6 часа

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл"

<p>Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания</p>

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

България Преди 6 часа

Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

България Преди 6 часа

Младата жена, която има книжка от май тази година, е загинала на място

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Тейлър Суифт разкри как се подготвя да тича по 8 мили на всяко шоу от турнето си!

Edna.bg

Звездните бебета, който проплакаха у нас през 2025-та!

Edna.bg

Щутгарт и Хофенхайм не успяха да се победят

Gong.bg

НА ЖИВО: Тотнъм - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин и загина

Nova.bg

Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в София, трима са задържани

Nova.bg