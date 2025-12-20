САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

С ъединените щати предложиха възможен нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия, в който да участват американски и евентуално европейски представители. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от "Ройтерс".

Зеленски каза, че Киев ще реши дали да приеме този формат, след като стане ясно дали резултатите от възобновените в петък разговори с американски преговарящи са положителни. Той добави, че ще обсъди въпроса с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров.

Пред журналисти в Киев Зеленски не съобщи подробности какъв точно формат е предложила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"САЩ казаха, че ще проведат отделна среща с представители на Русия. И предложиха следния формат, доколкото разбирам: Украйна, САЩ, Русия и, тъй като там има представители на Европа, вероятно и Европа", каза Зеленски.

Американски преговарящи се очаква да се срещнат в събота с руски представители във Флорида.