Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

21 декември 2025, 07:16
Източник: БТА

Ш ести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян днес - ден по-рано от предварително обявения срок, съобщиха късно в събота от ядрената централа.

По-рано беше планирано спирането да се извърши в понеделник.

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.

От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.

Припомняме, че досега се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Преди дни шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше отново включен в електроенергийната система на страната след извършената подмяна, съобщиха тогава от ядрената централа.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
