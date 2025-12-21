Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

А строномическата зима започва днес у нас в 17:03 часа, в деня на зимното слънцестоене, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Зимното слънцестоене бележи най-късия ден в годината в Северното полукълбо и най-дългия ден в Южното полукълбо.

Слънцето в София изгрява днес в 7:54 часа и залязва в 16:56 часа. Продължителността на деня е девет часа и две минути. Луната е във фаза един ден след новолуние.

Зимата е един от четирите сезона в умерения пояс, заедно с пролетта, лятото и есента. Астрономично тя започва със зимното слънцестоене - около 21 декември в Северното полукълбо, и около 21 юни - в Южното полукълбо.

Зимата завършва с пролетното равноденствие, което е около 21 март в Северното полукълбо и около 23 септември - в Южното полукълбо.

Източник: НИМХ

През зимния сезон се измерват най-ниските температури, а в районите, по-отдалечени от екватора, през зимата има и значителни снеговалежи.

Според 15-дневната прогнозата на НИМХ до края на този месец облачността ще е по-често значителна, ще има и превалявания, предимно слаби и предимно от дъжд, като в ниските планински райони към 26-27 декември може да премине и в сняг. Температурите ще се доближат до климатичните норми. През последните дни от месеца времето у нас ще се задържи предимно облачно, остава с повишена вероятност за валежи, предимно от сняг, в югоизточните райони и по Черноморието - от дъжд.