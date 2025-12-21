Свят

Песков разкри дали ще има разговор между Путин и Тръмп преди края на годината

Песков отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Путин ще поздрави Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година

21 декември 2025, 11:04
Песков разкри дали ще има разговор между Путин и Тръмп преди края на годината
Източник: Getty Images

Г рафикът на президента на Русия Владимир Путин за последните седмици на тази година все още не предвижда телефонен разговор с лидера на САЩ Доналд Тръмп, съобщи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

"Засега няма такъв в графика, но при необходимост може да бъде организиран бързо“, каза представителят на Кремъл. 

Кремъл: Не сме получили сигнали от САЩ за възможна среща между Путин и Тръмп

Песков също така отбеляза, че  Кремъл ще съобщи по-късно дали Владимир Путин ще поздрави американския си колега Доналд Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година.

