Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

21 декември 2025, 09:02
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин е готов да проведе разговори с френския си колега Еманюел Макрон, ако има взаимна политическа воля, съобщи РИА Новости, цитирайки изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, публикувано днес, предаде Ройтерс.

„Путин не иска мир в Украйна и не е готов да прекрати войната“

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков.

Отношенията между Москва и Париж остават напрегнати на фона на войната в Украйна и на редица двустранни казуси, включително случая с Лоран Винатие - френски изследовател и експерт по Русия, задържан през 2024 г. в Русия по обвинения, свързани с нарушаване на руското законодателство за т. нар. чуждестранни агенти. Френските власти определят Винатие като учен и анализатор и настояват за консулски достъп и спазване на международните норми, докато Москва твърди, че случаят не е политически мотивиран и се разглежда в рамките на действащото законодателство. 

Путин от Франция: В Москва няма да има „жълти жилетки“

От края на август тази година Винатие стана обект на нови обвинения за шпионаж, за които може да бъде осъден на до 20 години. В края на миналия месец разследването за шпионаж беше удължено, а съдебният процес би могъл да започне на 28 февруари следващата година.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Русия прекратява военните си споразумения с България
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Досиетата „Епстийн" отново насочват вниманието към Бил Клинтън
