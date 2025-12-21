Любопитно

Урсидите достигат своя пик – кога да наблюдаваме звездния спектакъл?

По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието

21 декември 2025, 11:21
Урсидите достигат своя пик – кога да наблюдаваме звездния спектакъл?
Източник: БТА

П икът на последния за годината метеорен поток - Урсиди, може да се наблюдава от България на 22 декември, понеделник, около 12 ч., информира "Гид на любителя астроном 2025", издание на Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието. В нощите около 22 декември Луната е във фази близки до новолуние и няма да затруднява наблюденията. 

Източник: iStock

На 22 декември Слънцето ще изгрее в 07:54 ч. за София, а наблюдения ще могат да се провеждат до около 06:45 ч. сутринта. Ще залезе в 16:57 ч. за столицата ни, а наблюдения ще могат да се започнат от около 18:10 ч., се казва още в „Гид на любителя астроном 2025".

Родителското тяло на потока Урсиди е кометата 8P/Tuttle (Тътл) с орбитален период 13,6 години. За последен път тя премина през перихелия си на 27 август 2021 г.

Източник: Getty Images/iStock

Метеорният поток Урсиди е активен от 17 до 26 декември.

Максимумът на метеорния поток Гиминиди можеше да се наблюдава от България на 14 декември.

Наблюдаваме дъжд от падащи звезди около Коледа

"Гид на любителя астроном" излиза вече шеста година и съдържа описание на предстоящите астрономически явления през годината, както и съвети към любителите астрономи за наблюденията на тези явления. Негов автор е Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски”. Изданието на Университетско издателство "Св. Климент Охридски" се разпространява безплатно сред студенти, сред учители по физика и астрономия в средните училища, сред ученици от кръжоците по астрономия, функциониращи към народните астрономически обсерватории в страната, сред участниците в различни школи по астрономия. От уеб сайта на катедра „Астрономия“ се осигурява свободен достъп и до електронната му версия.

Източник: БТА, Теодора Славянова    
Урсиди Метеорен поток 22 декември Астрономически явления Наблюдения Гид на любителя астроном Комета Тътл Софийски университет Новолуние Пенчо Маркишки
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
