Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

С къпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история. Наред със златото, те се считат за сигурни активи-убежища, които помагат за запазването на капитала и смекчават рисковете по време на глобални кризи.

Обясняваме каква възвръщаемост могат да генерират скъпоценните камъни и как да инвестираме разумно в тях.

Защо скъпоценните камъни се считат за сигурно убежище за инвеститорите?

Търсенето на скъпоценни камъни непрекъснато нараства в световен мащаб. Това ги прави привлекателен дългосрочен инвестиционен актив във времена на икономически сътресения.

Скъпоценният камък е практически вечен, надежден, ликвиден и компактен инвестиционен инструмент за дългосрочни инвестиции. Той е консервативен инструмент, така че минималният инвестиционен период е 3–5 години. Оптималният период е 10 години.

"Един-единствен хубав камък може да струва колкото апартамент или скъпа кола. Но недвижимите имоти и колите в крайна сметка ще загубят стойността си. Това няма да се случи със скъпоценния камък", казва Сергей Погудин, преподавател в учебния център на Finam Financial Group.

Кои скъпоценни камъни да изберете за инвестиция?

Най-обещаващите камъни за инвестиции се считат за:

диамант;

сапфир;

изумруд;

рубин.

Най-популярният вариант за инвестиция е диамант. Цената на камъните варира драстично в зависимост от карата, оформянето, цвета и чистотата (правилото на 4C).

Безцветните диаманти с високо качество се считат за най-ценните. Тези камъни имат:

Тегло: от 2 карата;

от 2 карата; Цвят: от напълно до почти безцветен;

от напълно до почти безцветен; Чистота: от напълно прозрачна до съдържаща незначителни включвания, невидими с просто око;

от напълно прозрачна до съдържаща незначителни включвания, невидими с просто око; Кройка: може да бъде всякаква, основното е високото ѝ качество.

Дългосрочната стойност на инвестиционните диаманти се подкрепя от ограниченото предлагане на нови камъни.

Запасите от диаманти достигнаха рекордно ниско ниво в края на 2021 г. - приблизително 29 милиона карата, според международната консултантска фирма Bain. Анализаторите очакват недостигът на диаманти и необработени диаманти само да се задълбочи през следващите години.

Въпреки нарастващия недостиг на диаманти, пазарната им стойност намалява през последните две години и половина. След като достигнаха пик през март 2022 г., когато индексът на цените на безцветните диаманти IDEX надхвърли 158 пункта , започна продължителна корекция. До декември 2025 г. бенчмаркът падна до 86 пункта (-45,6%).

Следните фактори влияят върху намаляването на търсенето:

Конкуренция от синтетични диаманти.

Икономическият растеж на Китай се забавя.

Високо ниво на резерви се формира в очакване на антируски санкции.

Всички тези фактори обаче са временни. Според оценки на одиторската и консултантска фирма Kept, средните световни цени на необработените диаманти биха могли да се увеличат с 50% до 2027 г. в сравнение с 2024 г., достигайки 189 долара за карат.

Цената на цветните диаманти и други цветни камъни, в сравнение с безцветните, е останала стабилна и дори се е увеличила през последните години.

Цените на изумрудите биха могли да нарастват с 4,5% годишно между 2025 и 2035 г., според експерти от изследователската фирма Future Market Insights (FMI). Цените на рубините биха могли да нарастват с 5-6% годишно през следващите 10 години, според Industry Research.

Примери за някои от най-скъпите инвестиционни цветни камъни:

Турмалин. Трудно се намира с висок цвят и чистота. Цените са се повишили от 4000 на 15 000 долара за карат през последните пет години.

Трудно се намира с висок цвят и чистота. Цените са се повишили от 4000 на 15 000 долара за карат през последните пет години. Шпинел. Камъни с тегло 1–2 карата вече са изключително редки. Цените са средно от 2800 до 8500 долара за карат.

Камъни с тегло 1–2 карата вече са изключително редки. Цените са средно от 2800 до 8500 долара за карат. Ярко розов шпинел Махенге. Най-добрите екземпляри могат да достигнат цена до 70 000 долара за карат.

Най-добрите екземпляри могат да достигнат цена до 70 000 долара за карат. Уралски демантоиди. Камъни, по-големи от два карата, са почти невъзможни за намиране вече. Най-висококачествените скъпоценни камъни могат да донесат над 10 000 долара за карат.

В кои скъпоценни камъни определено не си струва да инвестирате?

Инвестирането в камъни, на които им липсват ключови инвестиционни качества, не се препоръчва. Те включват рядкост, ликвидност и способност за поскъпване с течение на времето. Той посочи камъни, на които според него им липсват тези качества: