България

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

Скъпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история

21 декември 2025, 06:57
Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима
Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

"Билков пилинг" остави млада майка с изгаряния втора степен
Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините
Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда
СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище
СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК
Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

С къпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история. Наред със златото, те се считат за сигурни активи-убежища, които помагат за запазването на капитала и смекчават рисковете по време на глобални кризи.

*Във видеото може да научите повече за: Роботиката в помощ на медицината: Французин оперира пациент от 9000 км разстояние 

Обясняваме каква възвръщаемост могат да генерират скъпоценните камъни и как да инвестираме разумно в тях.

Защо скъпоценните камъни се считат за сигурно убежище за инвеститорите?

Търсенето на скъпоценни камъни непрекъснато нараства в световен мащаб. Това ги прави привлекателен дългосрочен инвестиционен актив във времена на икономически сътресения.

Скъпоценният камък е практически вечен, надежден, ликвиден и компактен инвестиционен инструмент за дългосрочни инвестиции. Той е консервативен инструмент, така че минималният инвестиционен период е 3–5 години. Оптималният период е 10 години.

"Един-единствен хубав камък може да струва колкото апартамент или скъпа кола. Но недвижимите имоти и колите в крайна сметка ще загубят стойността си. Това няма да се случи със скъпоценния камък", казва Сергей Погудин, преподавател в учебния център на Finam Financial Group.

Кои скъпоценни камъни да изберете за инвестиция?

Най-обещаващите камъни за инвестиции се считат за:

  • диамант;
  • сапфир;
  • изумруд;
  • рубин.

Най-популярният вариант за инвестиция е диамант. Цената на камъните варира драстично в зависимост от карата, оформянето, цвета и чистотата (правилото на 4C).

Безцветните диаманти с високо качество се считат за най-ценните. Тези камъни имат:

  • Тегло: от 2 карата;
  • Цвят: от напълно до почти безцветен;
  • Чистота: от напълно прозрачна до съдържаща незначителни включвания, невидими с просто око;
  • Кройка: може да бъде всякаква, основното е високото ѝ качество.

Дългосрочната стойност на инвестиционните диаманти се подкрепя от ограниченото предлагане на нови камъни.

Запасите от диаманти достигнаха рекордно ниско ниво в края на 2021 г. - приблизително 29 милиона карата, според международната консултантска фирма Bain. Анализаторите очакват недостигът на диаманти и необработени диаманти само да се задълбочи през следващите години.

Въпреки нарастващия недостиг на диаманти, пазарната им стойност намалява през последните две години и половина. След като достигнаха пик през март 2022 г., когато индексът на цените на безцветните диаманти IDEX надхвърли 158 пункта , започна продължителна корекция. До декември 2025 г. бенчмаркът падна до 86 пункта (-45,6%).

Следните фактори влияят върху намаляването на търсенето:

  • Конкуренция от синтетични диаманти.
  • Икономическият растеж на Китай се забавя.
  • Високо ниво на резерви се формира в очакване на антируски санкции.

Всички тези фактори обаче са временни. Според оценки на одиторската и консултантска фирма Kept, средните световни цени на необработените диаманти биха могли да се увеличат с 50% до 2027 г. в сравнение с 2024 г., достигайки 189 долара за карат.

Цената на цветните диаманти и други цветни камъни, в сравнение с безцветните, е останала стабилна и дори се е увеличила през последните години. 

Цените на изумрудите биха могли да нарастват с 4,5% годишно между 2025 и 2035 г., според експерти от изследователската фирма Future Market Insights (FMI). Цените на рубините биха могли да нарастват с 5-6% годишно през следващите 10 години, според Industry Research.

Примери за някои от най-скъпите инвестиционни цветни камъни:

  • Турмалин. Трудно се намира с висок цвят и чистота. Цените са се повишили от 4000 на 15 000 долара за карат през последните пет години.
  • Шпинел. Камъни с тегло 1–2 карата вече са изключително редки. Цените са средно от 2800 до 8500 долара за карат.
  • Ярко розов шпинел Махенге. Най-добрите екземпляри могат да достигнат цена до 70 000 долара за карат.
  • Уралски демантоиди. Камъни, по-големи от два карата, са почти невъзможни за намиране вече. Най-висококачествените скъпоценни камъни могат да донесат над 10 000 долара за карат.

В кои скъпоценни камъни определено не си струва да инвестирате?

Инвестирането в камъни, на които им липсват ключови инвестиционни качества, не се препоръчва. Те включват рядкост, ликвидност и способност за поскъпване с течение на времето. Той посочи камъни, на които според него им липсват тези качества:

  1. Синтетични диаманти и други изкуствено отгледани камъни. Предлагането им е практически неограничено и те са потребителски продукт, а не инвестиция.
  2. Нискокачествени естествени камъни: малки, лошо обработени, с ниска чистота или с некачествен цвят. Стойността им е неустойчива, а ликвидността им е изключително ниска.
  3. Камъни без сертификат от реномирана независима лаборатория. Без експертно мнение е невъзможно точно да се оценят истинските им параметри и следователно тяхната стойност.

 

Източник: rambler.ru    
скъпоценни камъни инвестиции сигурни активи диаманти дългосрочни инвестиции изумруди рубини сапфири синтетични диаманти сертификат
Последвайте ни

По темата

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 явни знака, че кучето ви е уплашено

10 явни знака, че кучето ви е уплашено

dogsandcats.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 11 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 13 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 9 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 8 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 13 минути

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 20 минути

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 9 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 10 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 10 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 10 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 11 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 12 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 12 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 12 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 13 часа

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 14 часа

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 14 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

.

Задържаха мъж за убийството на негов съселянин край Разград

България Преди 15 часа

Тялото му е намерено на улицата

.

Тръмп номинира нов командир на американските сили за Латинска Америка

Свят Преди 15 часа

Донован ще оглави Южното командване на САЩ, наследявайки адмирал Алвин Холси, който напуска поста

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 15 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Алонсо за освиркването на Винисиус: Феновете имат право да изразяват мнението си

Gong.bg

Бивш капитан на ЦСКА с първи гол за новия си отбор

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg