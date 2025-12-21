Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

С къпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история. Наред със златото, те се считат за сигурни активи-убежища, които помагат за запазването на капитала и смекчават рисковете по време на глобални кризи.
Обясняваме каква възвръщаемост могат да генерират скъпоценните камъни и как да инвестираме разумно в тях.
Защо скъпоценните камъни се считат за сигурно убежище за инвеститорите?
Търсенето на скъпоценни камъни непрекъснато нараства в световен мащаб. Това ги прави привлекателен дългосрочен инвестиционен актив във времена на икономически сътресения.
Скъпоценният камък е практически вечен, надежден, ликвиден и компактен инвестиционен инструмент за дългосрочни инвестиции. Той е консервативен инструмент, така че минималният инвестиционен период е 3–5 години. Оптималният период е 10 години.
"Един-единствен хубав камък може да струва колкото апартамент или скъпа кола. Но недвижимите имоти и колите в крайна сметка ще загубят стойността си. Това няма да се случи със скъпоценния камък", казва Сергей Погудин, преподавател в учебния център на Finam Financial Group.
Кои скъпоценни камъни да изберете за инвестиция?
Най-обещаващите камъни за инвестиции се считат за:
- диамант;
- сапфир;
- изумруд;
- рубин.
Най-популярният вариант за инвестиция е диамант. Цената на камъните варира драстично в зависимост от карата, оформянето, цвета и чистотата (правилото на 4C).
Безцветните диаманти с високо качество се считат за най-ценните. Тези камъни имат:
- Тегло: от 2 карата;
- Цвят: от напълно до почти безцветен;
- Чистота: от напълно прозрачна до съдържаща незначителни включвания, невидими с просто око;
- Кройка: може да бъде всякаква, основното е високото ѝ качество.
Дългосрочната стойност на инвестиционните диаманти се подкрепя от ограниченото предлагане на нови камъни.
Запасите от диаманти достигнаха рекордно ниско ниво в края на 2021 г. - приблизително 29 милиона карата, според международната консултантска фирма Bain. Анализаторите очакват недостигът на диаманти и необработени диаманти само да се задълбочи през следващите години.
Въпреки нарастващия недостиг на диаманти, пазарната им стойност намалява през последните две години и половина. След като достигнаха пик през март 2022 г., когато индексът на цените на безцветните диаманти IDEX надхвърли 158 пункта , започна продължителна корекция. До декември 2025 г. бенчмаркът падна до 86 пункта (-45,6%).
Следните фактори влияят върху намаляването на търсенето:
- Конкуренция от синтетични диаманти.
- Икономическият растеж на Китай се забавя.
- Високо ниво на резерви се формира в очакване на антируски санкции.
Всички тези фактори обаче са временни. Според оценки на одиторската и консултантска фирма Kept, средните световни цени на необработените диаманти биха могли да се увеличат с 50% до 2027 г. в сравнение с 2024 г., достигайки 189 долара за карат.
Цената на цветните диаманти и други цветни камъни, в сравнение с безцветните, е останала стабилна и дори се е увеличила през последните години.
Цените на изумрудите биха могли да нарастват с 4,5% годишно между 2025 и 2035 г., според експерти от изследователската фирма Future Market Insights (FMI). Цените на рубините биха могли да нарастват с 5-6% годишно през следващите 10 години, според Industry Research.
Примери за някои от най-скъпите инвестиционни цветни камъни:
- Турмалин. Трудно се намира с висок цвят и чистота. Цените са се повишили от 4000 на 15 000 долара за карат през последните пет години.
- Шпинел. Камъни с тегло 1–2 карата вече са изключително редки. Цените са средно от 2800 до 8500 долара за карат.
- Ярко розов шпинел Махенге. Най-добрите екземпляри могат да достигнат цена до 70 000 долара за карат.
- Уралски демантоиди. Камъни, по-големи от два карата, са почти невъзможни за намиране вече. Най-висококачествените скъпоценни камъни могат да донесат над 10 000 долара за карат.
В кои скъпоценни камъни определено не си струва да инвестирате?
Инвестирането в камъни, на които им липсват ключови инвестиционни качества, не се препоръчва. Те включват рядкост, ликвидност и способност за поскъпване с течение на времето. Той посочи камъни, на които според него им липсват тези качества:
- Синтетични диаманти и други изкуствено отгледани камъни. Предлагането им е практически неограничено и те са потребителски продукт, а не инвестиция.
- Нискокачествени естествени камъни: малки, лошо обработени, с ниска чистота или с некачествен цвят. Стойността им е неустойчива, а ликвидността им е изключително ниска.
- Камъни без сертификат от реномирана независима лаборатория. Без експертно мнение е невъзможно точно да се оценят истинските им параметри и следователно тяхната стойност.