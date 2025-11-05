България

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро

5 ноември 2025, 11:43
Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"
Източник: БТА

С мятам, че този бюджет е изключително вреден за България и няма да го подкрепим, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов. Самият бюджет е греховно заченат, защото до 21 октомври трябваше да бъде гласуван от Министерския съвет,  каза той. Оказа се, че се внася в началото на ноември, без обществено обсъждане и без каквато и да е съгласувателна процедура, каквато е практиката, добави Костадинов.

Според него бюджетът е катастрофален, защото предвижда задлъжняване с поне още 21 млрд. лева. Възможно е също в рамките на следващите два месеца макроикономическата картина да се наруши повече, а ние, бидейки малка част от евроикономиката, да страдаме повече, смята лидерът на "Взъраждане". Той заяви, че със сигурност тази година задлъжняваме с 52 млн. лв. на ден, а следващата се очаква да бъде с по 60 млн.  

Костадинов: Заложеният бюджетен дефицит е чудовищен и безпрецедентен

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро – около 3000 лева. Лидерът на "Възраждане" посочи, че по тяхно проучване 87% от българите са с доход под 3000 лева.

Костадинов коментира отказа на парламента да изслуша председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков относно негово интервю, в което е направил тревожни признания за състоянието на финансовата система и действия на управляващите от последните няколко месеца по отношение на влизането ни в еврозоната. По думите му най-плашещото, което Дянков е казал, е че България ще влезе в процедура по свръхдефицит през 2027 г.

Костадинов: В проектобюджета са заложени невъзможни за изпълнение показатели

Относно опозицията в парламента лидерът на „Възраждане“ посочи, че няма трусове, но има „много сериозни проблеми в групировката „Величие“, но съдебната система ги пази“.

По повод изказването на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, че лично той е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън българи да отпаднат от санкционния списък на Великобритания, Костадинов каза, че Борисов изживява много сериозен катарзис, което е нормално за всеки един „политически пенсионер“.   

Източник: БТА, Марин Колев    
Бюджет Костадин Костадинов Възраждане Държавен дълг Бюджетен дефицит Еврозона Финансова система Бедност Парламент Опозиция
Последвайте ни

По темата

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 17 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 16 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 13 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 18 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 22 минути

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 32 минути

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Свят Преди 47 минути

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 54 минути

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 56 минути

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

COVID-19 увеличава сърдечния риск при деца, ваксината го намалява

Свят Преди 57 минути

Проучването е направено сред 14 милиона деца

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Любопитно Преди 1 час

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Любопитно Преди 1 час

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“

<p>Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив</p>

Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив, глобиха го

България Преди 1 час

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци.

.

Предлагат 20% увеличение на учителските заплати

България Преди 1 час

Колко получават преподавателите в чужбина

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Зохран Мамдани е първият мюсюлманин, който застава начело на най-големия град в САЩ

<p>Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов</p>

Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов

България Преди 1 час

Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

От руското министерство уточняват, че 11 дрона са били свалени над Воронежка област

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Свят Преди 2 часа

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

България Преди 2 часа

В Закона вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност

Принц Хари и принц Уилям

Може ли принц Хари да загуби всичко, както чичо му Андрю

Любопитно Преди 2 часа

В шокиращ ход по-рано тази седмица крал Чарлз отне титлата принц на по-малкия си брат Андрю

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Дейвид Бекъм получи титлата „сър“, а Виктория вече е „лейди“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Edna.bg

Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

Gong.bg

Цветомир Найденов: Не ни се падна Левски, жалко

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg