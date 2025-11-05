Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

С мятам, че този бюджет е изключително вреден за България и няма да го подкрепим, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов. Самият бюджет е греховно заченат, защото до 21 октомври трябваше да бъде гласуван от Министерския съвет, каза той. Оказа се, че се внася в началото на ноември, без обществено обсъждане и без каквато и да е съгласувателна процедура, каквато е практиката, добави Костадинов.

Според него бюджетът е катастрофален, защото предвижда задлъжняване с поне още 21 млрд. лева. Възможно е също в рамките на следващите два месеца макроикономическата картина да се наруши повече, а ние, бидейки малка част от евроикономиката, да страдаме повече, смята лидерът на "Взъраждане". Той заяви, че със сигурност тази година задлъжняваме с 52 млн. лв. на ден, а следващата се очаква да бъде с по 60 млн.

Костадинов: Заложеният бюджетен дефицит е чудовищен и безпрецедентен

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро – около 3000 лева. Лидерът на "Възраждане" посочи, че по тяхно проучване 87% от българите са с доход под 3000 лева.

Костадинов коментира отказа на парламента да изслуша председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков относно негово интервю, в което е направил тревожни признания за състоянието на финансовата система и действия на управляващите от последните няколко месеца по отношение на влизането ни в еврозоната. По думите му най-плашещото, което Дянков е казал, е че България ще влезе в процедура по свръхдефицит през 2027 г.

Костадинов: В проектобюджета са заложени невъзможни за изпълнение показатели

Относно опозицията в парламента лидерът на „Възраждане“ посочи, че няма трусове, но има „много сериозни проблеми в групировката „Величие“, но съдебната система ги пази“.

По повод изказването на Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ, че лично той е преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън българи да отпаднат от санкционния списък на Великобритания, Костадинов каза, че Борисов изживява много сериозен катарзис, което е нормално за всеки един „политически пенсионер“.