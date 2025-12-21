Свят

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Този месец администрацията на Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи "Ейч-1Би" за висококвалифицирани специалисти

21 декември 2025, 08:04
Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония
Изчезнали документи от архива

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон
Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария
Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави
Изводи от публикуването на документите по случая

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"
Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями

Доналд Тръмп пътува до Флорида за нов кръг преговори за Украйна в Маями
Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел
Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

А мериканските технологични компании „Гугъл“ (Google) и „Епъл“ (Apple) са предупредили част от своите служители, които притежават работни визи за Съединените щати, да избягват пътувания в чужбина заради значителни забавяния при насрочването на срещи за подновяване и подпечатване на визи в американските посолства. Това съобщи изданието „Бизнес Инсайдър“, цитирано от Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Според публикацията в някои случаи забавянията за насрочване на срещи в дипломатическите представителства достигат до 12 месеца. Адвокатски кантори, специализирани в имиграционно право и работещи с двете компании, са посочили, че проблемът е свързан с нови изисквания за допълнителни проверки, включително анализ на активността на кандидатите в социалните мрежи. По тази причина съществува риск служители, напуснали територията на САЩ, да не могат да се върнат навреме, ако срещите им бъдат отложени.

Препоръката за ограничаване на международните пътувания се отнася за притежателите на визи от категориите „Ейч-1Би“ (Н-1В), „Ейч-4“ H-4, Еф (F), Джей (J) и Ем (M). В меморандума на „Гугъл“ се посочва, че редица американски посолства и консулства изпитват сериозни затруднения при обработката на заявленията, което води до изключително дълги срокове за записване на часове за интервю.

Към момента двете компании не са отговорили на запитванията на Ройтерс за официален коментар по темата.

Над 160 ИТ компании заведоха дело против Тръмп

По-рано този месец администрацията на президента Доналд Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи „Ейч-1Би“ за висококвалифицирани специалисти, включително чрез проверки на профилите им в социалните мрежи. Програмата, която се използва масово от технологичния сектор в САЩ за наемане на кадри от страни като Индия и Китай, отново попадна във фокуса на вниманието, след като администрацията въведе такса от 100 000 долара за нови заявления през настоящата година.

През септември „Алфабет“ (Alphabet), компанията майка на „Гугъл“, вече беше отправила подобно предупреждение към свои служители, като в имейл, с който Ройтерс разполага, концернът настоятелно е препоръчал на притежателите на визи „Ейч-1Би“ да не напускат територията на Съединените щати. 

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Гугъл Епъл Работни визи за САЩ Забавяне на визи Пътувания в чужбина Виза H1B Проверки в социални мрежи Имиграционна политика Технологични компании Администрацията на Тръмп
Последвайте ни

По темата

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Мъгли и дъжд в неделя, идва астрономическата зима

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

Две звезди са на път да се сблъскат: Свръхнова ще е видима от Земята

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Открита е причината за отвращението към алкохола и сладкото

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

Качваш се и не караш: AI скоро може да поема контрола, ако прецени, че шофьорът е пиян

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 13 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 14 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 11 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 10 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Путин е готов да разговаря с Макрон</p>

Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

Свят Преди 7 минути

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 33 минути

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

,

Как математиката може да ви помогне да опаковате подаръците си по-добре

Любопитно Преди 2 часа

Най-лесният артикул в списъка ви за опаковане тази година ще бъдат кутиите с форма на куб

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Полиглотите изглежда имат по-млад мозък

Любопитно Преди 2 часа

По-дългият живот носи нови възможности, но също така въвежда и предизвикателства, особено риска от свързано с възрастта влошаване на здравето

,

Скъпоценни камъни: Брилянтна инвестиция или илюзия за богатство

България Преди 2 часа

Скъпоценните камъни са едни от най-консервативните инвестиционни инструменти в световната история

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

"Новговор": Как войната на Путин променя руския език

Свят Преди 2 часа

Промените в езика обаче съвсем не са свързани само с войната – те отразяват наративите на действащата руска власт

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Аржентина приветства натиска на Доналд Тръмп "за освобождаване" на Венецуела

Свят Преди 10 часа

Това заяви аржентинският президент Хавиер Милей

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

До 100 долара на пост: Колко се плаща да лъжеш за Сирия

Свят Преди 11 часа

В Сирия социалните мрежи изпълняват ролята на основно информационно пространство

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Можете ли да се доверите на интуицията си? - анализ на учен

Любопитно Преди 11 часа

Интуицията е резултат от сложна обработка на информация в мозъка

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Рим въвежда платен достъп за туристи до фонтана "Треви"

Любопитно Преди 12 часа

Бароковият шедьовър е едно от най-популярните места

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

За първи път: Човек в инвалидна количка летя в Космоса (СНИМКА)

Любопитно Преди 12 часа

Михаела Бентхаус получава тежки увреждания при инцидент с планински велосипед преди 7 години

6 причини да четете всеки ден

6 причини да четете всеки ден

Любопитно Преди 12 часа

Изследванията показват, че ежедневното четене увеличава продължителността на живота, намалява стреса и забавя стареенето на мозъка

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

Обявиха цените на билетите за градския транспорт в София в евро

България Преди 13 часа

Те са по-ниски с няколко цента спрямо сегашните, заради закръгляването надолу

,

Tурция и "Хамас" обсъждат втората фаза на мирния план за Газа

Свят Преди 13 часа

Втората фаза от мирния план за Газа включва сили от международни войници за стабилизиране на крайбрежната зона и преходно правителство, съставено от палестински технократи

,

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Свят Преди 14 часа

Инцидентът е станал на фона на засилени мерки за сигурност във Франция по време на празниците

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

България Преди 15 часа

Градусът на маниакалност нараства, смята психологът

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 21 декември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 21 декември, неделя

Edna.bg

Монтана с изненадващ избор за нов треньор

Gong.bg

Слот: В края сякаш ние бяхме с 9 играчи

Gong.bg

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

Nova.bg

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян по-рано заради установен дефект

Nova.bg