Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Р усия и Съединените щати водят в Маями конструктивни преговори, които ще продължат и днес, заяви специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев, цитиран от Ройтерс.
„Дискусиите протичат конструктивно. Те започнаха по-рано и ще продължат днес, както и утре (американско време, б. ред.)“, каза вчера Дмитриев пред журналисти.
Разговорите се провеждат в Маями, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за дневния ред или за участниците от американска страна. Въпреки това очакванията са от американска страна в срещата да участват специалният пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, и зетят на президента - Джаред Къшнър.
По-рано вчера украинският президент Володимир Зеленски заяви, че САЩ трябва да „упражнят малко повече натиск върху Русия“, припомня БТА. „САЩ трябва ясно да кажат: ако няма дипломатически начин, тогава ще има тотален натиск“, подчерта Зеленски, цитирайки възможността например да се доставят повече оръжия на Украйна и да се разширят санкциите срещу Русия, така че да обхванат цялата ѝ икономика. Украинският президент каза, че страната му ще подкрепи евентуално предложение на САЩ за тристранни преговори с Русия и САЩ, ако то ще доведе до ускоряване на процеса по размяна на затворници и проправи пътя към среща между лидерите на страните.