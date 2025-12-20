Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

П убликуването на нов пакет документи по делото „Джефри Епстийн“ постави отново Бил Клинтън под обществено и политическо напрежение, като администрацията на Доналд Тръмп използва появата на бившия президент в серия от снимки, имейли и интервюта, за да засили атаките срещу него, съобщава „Политико“.

Сред разпространените изображения има кадри, на които Клинтън е заснет в басейн с Гислейн Максуел – дългогодишна сътрудничка на Епстийн, осъдена през 2021 г. за трафик на хора с цел сексуална експлоатация – както и с неидентифицирана жена, чиято самоличност е заличена. Говорителят на Министерството на правосъдието на САЩ Чад Гилмартин публикува част от снимките в социалната мрежа X, като постави под въпрос защо при предишната администрация документите не са били разсекретени.

В Белия дом реакцията бе незабавна. Директорът по комуникациите Стивън Чунг и заместник-прессекретарят Абигейл Джаксън използваха личните си профили, за да насочат вниманието към присъствието на Клинтън в материалите, настоявайки медиите да „започнат да задават истинските въпроси“. Законът за прозрачност по досиетата „Епстийн“ позволява заличаване единствено на лица на жертви или непълнолетни, както и на информация, свързана с текущи разследвания.

Не е ясно кога и къде са направени част от снимките, които досега не са били публично достояние. Сред тях има кадри на Клинтън с Епстийн в координирани облекла, в самолет с жена със заличено лице, на вечеря с Мик Джагър, както и на снимка с човек, наподобяващ покойния Майкъл Джексън.

Епстийн беше обвиняван в продължение на години за сексуално насилие и трафик на десетки непълнолетни момичета. През 2008 г. той се призна за виновен по щатски обвинения във Флорида, включително за склоняване към проституция на непълнолетна. През 2019 г. почина в затвор в Ню Йорк, докато очакваше съдебен процес по федерални обвинения. Връзките му с влиятелни и богати фигури, както и опитите информацията около него да бъде ограничавана, се превърнаха в трайна част от американския политически дебат.

Министерството на правосъдието посочи, че настоящото публикуване е частично и че през следващите седмици може да бъдат оповестени стотици хиляди допълнителни документи. От екипа на Клинтън определиха момента на разкриването като опит за отклоняване на вниманието от други теми. Заместник-ръководителят на кабинета му Анджел Уреня заяви, че става дума за стари и неясни фотографии и подчерта, че Клинтън е прекратил всякакви контакти с Епстийн още преди престъпленията му да станат публично известни.

Клинтън и Епстийн се познават от началото на 90-те години и са били част от едни и същи социални кръгове. Бившият президент е летял с частния самолет на финансиста в началото на 2000-те, като според обясненията тези пътувания са били свързани с дейности на фондация „Клинтън“. Срещу него никога не са повдигани обвинения във връзка с престъпленията на Епстийн, а той нееднократно е заявявал, че не е знаел за тях.

Доналд Тръмп от години твърди, че Клинтън е посещавал частния остров на Епстийн в Американските Вирджински острови – място, свързвано с трафик и злоупотреби. Ръководителят на канцеларията на Белия дом Сузи Уайлс обаче заяви, че подобни твърдения са неверни. Самият Тръмп е поддържал дългогодишно приятелство с Епстийн, преди отношенията им да се влошат, но отрича каквото и да е неправомерно поведение, а доказателства за участие в трафика не са излизали наяве.