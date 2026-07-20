България

Петрова: България избира ЕС и НАТО, няма да приеме свят на силовите граници

Външният министър заяви, че страната няма да приеме свят на сфери на влияние и промяна на граници със сила.

20 юли 2026, 09:36
Петрова: България избира ЕС и НАТО, няма да приеме свят на силовите граници
Годишна конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.   
Източник: БТА
  • Правителството потвърди, че ЕС и НАТО остават основният външнополитически ориентир на България, като страната отхвърля политиката на сфери на влияние и промяната на граници чрез сила.
  • Външният министър Велислава Петрова заяви, че кабинетът цели България да бъде предвидим партньор, който защитава националните си интереси, но споделя ценностите на съюзите, в които участва.
  • Премиерът Румен Радев призова за ясна визия, институционален консенсус и силна дипломация, за да може България ефективно да защитава позициите си в сложната международна обстановка.

Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз (ЕС) и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България, с ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и преначертаване на границите чрез сила. Това заяви външният министър Велислава Петрова при откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Събитието се провежда в столичен хотел.

Българският народ избра да даде на правителството еднозначен мандат, който да преодолее безвремието, да преустанови определяна отвън външна политика и да позиционира България като предвидим партньор – със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ към съюзите, в които участва, отбеляза министърът.

В сложната геополитическа и регионална обстановка българската дипломация е призвана да намира решение и да формулира позиции, които да отстоява в различни формати и в съюзите, в които членува, каза министър-председателят Румен Радев.

Затова трябват ясна визия и приоритети, които се изработват тук и се приемат между институциите с консенсус, добави премиерът. Трябва стабилна и гъвкава стратегия как да постигаме тези приоритети, трябват силни институции, ясни механизми и високо-професионален, подготвен и мотивиран личен състав на нашата дипломатическа служба. През годините работим за всичко това, но предизвикателствата растат, а с това и изискванията към нас, каза още Румен Радев.

Източник: БТА, Йоана Христова    
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