Психиатър: Поведението при трагедиите край Петрохан и Околчица не е психоза, а групово състояние

П оведението на хората, замесени в трагедията в хижа „Петрохан” и край връх Околчица в никакъв случай не дава съмнение за психоза или невменяемост. На записите те се държат съвсем нормално. Такова мнение изрази в студиото на „Здравей, България” психиатърът д-р Любомир Канов.

По думите му нито един от тях няма история на душевно психично заболяване. „Не става дума за чисто психиатрично заболяване, а за особени психологически състояния, които са известни в нашата сфера. Те са индуцирани групово”, уточни той.

„Ако се съди по официалната информация досега, говорим за две убийства и 4 самоубийства и случаят е кръгово затворен. Това е, ако тези тримата от хижата са се самоубили, а след това в кемпера Ивайло убива другите двама и себе си. Всичко това е една напълно завършена хипотеза, към която няма какво да се добави, но остават съмненията у всички нас, че има още някакъв неизвестен външен фактор - недобре обявени факти, видеа и какво ли не. Така, че остават много тайнствени неизвестни аспекти на това иначе перфектно по Аагата Кристи групово убийство и самоубийство”, каза още Канов.

Той коментира и реакцията на близките на жертвите: „Хората са кататимни, тоест интерпретират събитията спрямо своите емоции. Много рядко майката на някой убиец ще признае вината му. Това е част от човешката психика. В случая трябва да се даде повече вяра на близките, защото наистина има неща, които са съмнителни”, поясни още експертът.

Според него властите реагират бавно по случая и с много пропуски.

„Най-благоприятната версия, която би могла да примири всички, би била че става дума за един отклонен от будизма индивид, който увлича след себе си няколко души и поради своята харизматичност довежда до своеобразен култ, при който животът се представя като сън, който трябва да бъде прекъснат. Ако има въвлечени странични агенти и действащи хора, тогава нещата наистина ще доведат до социални негодувания”, заключи той.