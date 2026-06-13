Епичен гаф на Световното! Спортен гигант обърка държавите и стана за смях пред милиони

Д ългоочакваното Световно първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада започна с гръм и трясък, но не само на терена. Докато мъжкият национален отбор на САЩ записваше историческа победа в петък вечерта, телевизионният гигант ESPN сътвори невероятен гаф, който за броени часове обиколи социалните мрежи и стана повод за масови подигравки.

По време на специалното студио преди мача, анализаторите обсъждаха подробно отбора на Парагвай. И докато на екрана грееше правилното знаме на южноамериканската държава, графичният отдел на телевизията пусна в долната част на екрана следния надпис:

„САЩ откриват Световното първенство тази вечер срещу Панама (9 ET)“.

Good luck to the USMNT tonight against Paraguay, or maybe it's Panama? Who can say? pic.twitter.com/o1fwiDJgn3 — Awful Announcing (@awfulannouncing) June 12, 2026

Смущаващата грешка се появи не веднъж, а два пъти по време на живото излъчване, взривявайки платформата X (доскоро Twitter).

Да, знамената и на Парагвай, и на Панама съдържат червено, бяло и синьо, но приликите приключват дотук. Спортните фенове веднага напомниха на ESPN базови географски факти.

Парагвай се намира дълбоко в Южна Америка, докато Панама е в Централна/Северна Америка. Двете страни са разделени от близо 4500 километра , полетът между тях отнема над 7 часа, а поради прословутата и непроходима джунгла „Дариен Гап“, между двете дестинации дори не може да се стигне с автомобил.

Любопитното е, че Панама също участва на Мондиала, но е в коренно различна група (Група L) заедно с Англия, Хърватия и Гана.

ESPN confuses Paraguay for Panama in brutal World Cup error https://t.co/hHiAvzi4ym pic.twitter.com/18N8yoOLdh — New York Post (@nypost) June 13, 2026

Историческо шоу на терена за САЩ

За щастие на американските фенове, футболистите на терена на стадион „SoFi“ в Лос Анджелис бяха напълно наясно срещу кого играят. САЩ буквално прегазиха Парагвай с 4:1, като голямата звезда на мача стана Фоларин Балогун, който наниза два гола.

Това е първият път от далечната 1930 г. насам, в който американски футболист отбелязва повече от един гол в един мач на Световно първенство.

„Мисля, че първият мач винаги е най-труден, за да се освободиш от напрежението и нервите“, сподели щастливият Балогун след последния съдийски сигнал. „Искахме точно такъв резултат и той ни дава огромна увереност занапред.“

Какво предстои? (За да е ясно на ESPN)

Американският тим получава кратка почивка, преди да се изправи в следващия си мач от Група D срещу отбора на Австралия (следващия петък от 15:00 часа местно време).

Медиите зад Океана вече се шегуват, че графичният отдел на ESPN има броени дни да научи разликата между Австралия, Австрия, Алжир и Аржентина, за да не се стигне до нов международен скандал. В същата Група D, освен САЩ и Австралия, се състезават още отборите на Парагвай и Турция.