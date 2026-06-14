Невиждано зрелище: Тръмп празнува 80 години с ММА клетка в Белия дом и 250 години САЩ

С огромна арена, жестоки битки и милиони долари американският президент Доналд Тръмп ще организира днес в Белия дом турнир по смесени бойни изкуства (MMA) по повод 80-годишния си юбилей, посочва Франс прес.

Официално това шоу на стойност 60 милиона долара ще даде старта на честванията по повод 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ.

Подобно разхищение на средства за спортно събитие под прозорците на резиденцията на президента в деня на рождения му ден обаче предизвиква недоволство в момент, когато войната му срещу Иран води до повишаване на разходите за живот навсякъде в САЩ, отбелязва АФП.

Доналд Тръмп уверява, че разходите за инсталирането на “Нокътят“ (“The Claw“) – арена с височина 28 метра и капацитет 4000 места, разположена на Южната морава на Белия дом – и всичко останало ще бъдат поети от организацията Ю Еф Си (UFC), която доминира в света на ММА.

Американският президент милиардер не крие своето увлечение по този особено брутален спорт, който съчетава техники и правила от дисциплини, вариращи от борба до джудо или тайландски бокс. Френският боец Сирил Ганѐ ще бъде един от 14-те състезатели в турнира.

Тези, които ще се изправят един срещу друг в нещо като осмоъгълна клетка, “са най-закалените, които сте виждали“, заяви Доналд Тръмп в четвъртък пред в. “Ню Йорк пост“ и добави: “Ако никога не сте гледали на живо, няма да повярвате на очите си“.

На свой ред, американския държавен секретар Марко Рубио прогнозира, че събитието ще бъде гледано от един милиард души по целия свят, отбелязват Пи Ей медия и ДПА.

Нищо подобно не е било организирано досега в Белия дом.

Южната му морава е мястото, където Бил Клинтън подписа споразуменията от Осло и където Ричард Никсън напусна окончателно поста си след скандала “Уотъргейт“, припомня АФП.

Металната конструкция, обградена с прожектори и гигантски екрани, ще посрещне малко над 4000 души утре, от които около половината са американски военни, според Дейна Уайт, шефът на Ю Еф Си. Над 100 000 души са очаквани във фен зоната, разположена в близост.

Доналд Тръмп, магнатът от сектора на недвижимите имоти, който изненадващо стана президент, ясно се отличава в това отношение от своите предшественици.

“Доналд Тръмп изгради публичния си образ, като сам се превърна в спектакъл“, подчертава Питър Лодж от Университета “Джордж Вашингтон“. Този специалист по политическа комуникация отбелязва, че утрешните сблъсъци са в унисон със стила на президента, който се харесва много на неговата партийна база.

“Това е нещо като гладиаторски битки“, отбелязва анализаторът и добавя: “В тези неспокойни времена в страната това е равносилно на това да се каже, че САЩ са силни, че имат контрол – и ще има фойерверки, докато двама мъже се бият.“

Събитието предизвика много критики. Беше подадена жалба в съда с цел да се попречи на провеждането му, като се твърдеше, че става дума за незаконно използване на обществено пространство, което ще обогати приятелите на президента.

Белият дом отхвърли тези обвинения и дори опроверга предположението – направено от самия Доналд Тръмп – че конструкцията може да остане, подобно на това как Париж е запазил Айфеловата кула след Световното изложение през 1889 г.

“Арената ще бъде демонтирана веднага след края на събитието“, написа представител на Белия дом в съдебен документ.

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Кога е рожденият ден на Тръмп?

Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 г. - Деня на знамето на САЩ.

„Благословен съм, че споделям рождения си ден със „Звездно-полосатото знаме“ и с армията на Съединените щати“, заяви той в прессъобщение по случай Деня на знамето през 2017 г.

С достигането на тази възраст вниманието към здравословното състояние на президента се засили.

Проучване на Washington Post, ABC News и Ipsos, проведено през април, установи, че 55% от пълнолетните американци не смятат, че Тръмп е в „достатъчно добро физическо здраве, за да изпълнява ефективно длъжността президент“. За сравнение, през 2023 г. този дял е бил 28%.

Почти шест от всеки десет анкетирани също така не вярват, че президентът притежава необходимата за поста „умствена острота“.

Въпреки критиките личният лекар на президента нееднократно е заявявал, че Тръмп е „напълно годен“ да изпълнява президентските си задължения. Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл от своя страна определи енергията му като „ненадмината“.

„Тръмп е най-проницателният президент в американската история. Той работи неуморно за решаването на проблемите и за изпълнението на обещанията си и остава в отлично здравословно състояние“, заяви Ингъл.

Trump Announces America’s 250th Celebration Will Now Be a ‘Rally To End All Rallies’ Featuring Himself #Mediaite https://t.co/lS4MLeyig6 — #TuckFrump (@realTuckFrumper) June 4, 2026

Какво представлява Денят на знамето на САЩ?

Денят на знамето (Flag Day) е официален възпоменателен ден в Съединените щати, отбелязван всяка година на 14 юни в чест на приемането на американското знаме.

На тази дата през 1777 г. Вторият континентален конгрес приема резолюция, с която утвърждава първото национално знаме на новосъздадените Съединени щати. В документа се посочва:

„Знамето на Съединените щати да бъде съставено от тринадесет червени и бели ивици, а съюзът да бъде от тринадесет бели звезди на син фон, представляващи ново съзвездие.“

Тринадесетте звезди и ивици символизират първоначалните тринадесет британски колонии, които обявяват независимост от Великобритания.

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Как възниква празникът?

Първите инициативи за честване на Деня на знамето се появяват през XIX век. За най-известен инициатор се смята учителят Бернард Сигранд, който през 1885 г. организира тържество в чест на американския флаг в училище в щата Уисконсин и впоследствие води дългогодишна кампания за официалното признаване на празника.

През 1916 г. президентът Удроу Уилсън издава прокламация, с която определя 14 юни за Ден на знамето. По-късно, през 1949 г., президентът Хари С. Труман подписва акт на Конгреса, който официално утвърждава празника на национално ниво.

President Trump’s big birthday bash for America is suffering more setbacks, as at least six states — Connecticut, Illinois, Maine, Massachusetts, North Carolina and Oregon — plan to sit out the Great American State Fair.https://t.co/m808LGby43 — NOTUS (@NOTUSreports) June 11, 2026

Национален празник ли е?

Въпреки значението си Денят на знамето не е федерален почивен ден в САЩ. Държавните институции и бизнесът обикновено работят нормално.

Изключение е щатът Pennsylvania, където празникът е признат като официален щатски празник.

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Как се отбелязва?

На 14 юни в различни части на страната се организират:

церемонии по издигане на знамето; патриотични шествия и паради; образователни инициативи в училища и обществени организации; чествания, организирани от ветерани и военни структури.

Президентът на САЩ традиционно публикува прокламация, призоваваща гражданите да издигнат американското знаме на обществени и частни сгради.

На 14 юни се отбелязва и годишнината от създаването на армията на Съединените щати. Американската армия е основана на 14 юни 1775 г., две години преди официалното приемане на националното знаме. Именно затова Денят на знамето и рожденият ден на армията често се честват съвместно.