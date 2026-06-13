България

Трагедия край Шипка: Мотоциклетист загина при тежък сблъсък с кола

Друг мотоциклетист и 47-годишна жена са в болница, полицията въведе обходен маршрут

13 юни 2026, 21:32
Трагедия край Шипка: Мотоциклетист загина при тежък сблъсък с кола
Източник: istock

Е дин човек загина, а други двама са в болница след тежка катастрофа, която затвори за движение подстъпите към прохода Шипка. Инцидентът между лек автомобил и два мотоциклета е станал на пътя Казанлък - Габрово, в района на град Шипка. Сигналът за произшествието е подаден в 17:53 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

По първоначална информация сблъсъкът е възникнал между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, зад чиито кормила са били мъже на 52 и 53 години.

Въпреки бързата намеса на спешните екипи, 52-годишният мотоциклетист е починал от настъпилите тежки травми. Другият моторджия (на 53 г.) и 47-годишна жена, която е пътувала на единия от мотоциклетите, са ранени. Пострадалите са транспортирани към близките лечебни заведения.

Пътните полицаи на място са тествали за употреба на алкохол 25-годишния шофьор на автомобила и 53-годишния мотоциклетист, като пробите им са отрицателни. 

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че поради огледите на местопроизшествието движението в участъка е временно ограничено.

Въведен е обходен маршрут за всички превозни средства през град Шипка, където трафикът се регулира ръчно от екипи на „Пътна полиция“. Очаква се пътят да остане затворен до приключване на следствените действия.

Източник: Ралица Стефанова/БТА    
катастрофа Шипка пътнотранспортно произшествие Казанлък Габрово МВР
Последвайте ни
Тръмп обяви подписване на мир с Иран утре, Техеран отрича

Тръмп обяви подписване на мир с Иран утре, Техеран отрича

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси

Кралски палавник: Принц Луи отново открадна шоуто с щурите си гримаси

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Васил Терзиев: Вместо да мразим, да изберем да разберем другите

Епичен гаф на Световното! Спортен гигант обърка държавите и стана за смях пред милиони

Епичен гаф на Световното! Спортен гигант обърка държавите и стана за смях пред милиони

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Китайските Omoda и Jaecoo с ново представителство в Стара Загора

Китайските Omoda и Jaecoo с ново представителство в Стара Загора

carmarket.bg
Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо
Ексклузивно

Иран потвърди: Сделката за мир със САЩ никога не е била по-близо

Преди 1 ден
БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС
Ексклузивно

БНБ излезе с позиция за българските 2 евро, срещу които възразява страна от ЕС

Преди 1 ден
Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит
Ексклузивно

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Преди 1 ден
<p>Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години</p>
Ексклузивно

Григор Димитров: Днес е най-щастливият ден от много години

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прилошаване зад волана доведе до фатален челен сблъсък и жертва край Гоце Делчев

Прилошаване зад волана доведе до фатален челен сблъсък и жертва край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

Инцидентът блокира движението в района на Гоце Делчев, полицията регулира трафика

Туск: Полша премахва тавана за цените на горивата това лято

Туск: Полша премахва тавана за цените на горивата това лято

Свят Преди 2 часа

„Нашето намерение беше... да субсидираме цените на горивата до лятото, за да не се покачат драстично, и ние изпълнихме това“, заяви Туск

<p>Половинката на Григор Димитров стана неузнаваема за нова роля (СНИМКИ)</p>

Брутална трансформация! Половинката на Григор Димитров стана неузнаваема за нова роля

Любопитно Преди 3 часа

Мексиканската суперзвезда Ейса Гонсалес шокира феновете с невероятно мускулесто тяло за филма „Iron Jane“. Актрисата направи искрена изповед за тежкото си детство, компулсивното преяждане и сложните си отношения със собственото тяло

Премахнаха името на Тръмп от прочутия "Кенеди център" във Вашингтон

Премахнаха името на Тръмп от прочутия "Кенеди център" във Вашингтон

Свят Преди 4 часа

След съдебна заповед и среднощни гръмотевични бури, строителни екипи във Вашингтон демонтираха незаконно поставеното име на американския президент Доналд Тръмп от фасадата на легендарния център за изкуства, докато граждани скандираха по улиците

Иван Христанов: Държавата спа две години за „града фантом“ край Варна, само горските си свършиха работата

Иван Христанов: Държавата спа две години за „града фантом“ край Варна, само горските си свършиха работата

България Преди 4 часа

Бившият земеделски министър разкри, че първите сигнали и десетки актове за скандалния строеж в „Баба Алино“ са от края на 2023 г.

Илон Мъск стана първият трилионер в света! Кой обаче беше първият милиардер?

Илон Мъск стана първият трилионер в света! Кой обаче беше първият милиардер?

Свят Преди 5 часа

Историческото IPO на SpaceX превърна Илон Мъск в първия трилионер на планетата със състояние от 1,2 трилиона долара. Експертите правят паралел с 1916 г., когато петролният магнат Джон Рокфелер стана първият милиардер и шокира света

След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия

След намесата на Илон Мъск: Осъдиха двама българи за нападение над малолетни в Шотландия

България Преди 5 часа

Случаят придоби световна популярност миналия август, когато видеоклип, заснет от Илия Белов, беше споделен в социалната мрежа X от милиардера Илон Мъск

Война за 200 милиона: Разкриха тайните клаузи в завещанието на Франк Синатра

Война за 200 милиона: Разкриха тайните клаузи в завещанието на Франк Синатра

Свят Преди 6 часа

Почти три десетилетия след кончината на легендарния Франк Синатра, детайлите около огромното му наследство за 200 милиона долара все още вълнуват света. Вижте как великият певец разпредели богатството си и как накара враждуващото си семейство да замлъкне

Трагедия край Пловдив: Трима мъже загинаха при удар на джип в дърво

Трагедия край Пловдив: Трима мъже загинаха при удар на джип в дърво

България Преди 6 часа

Четвърти от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние

Блясък и кралски разкош: Кейт Мидълтън очарова Лондон на парада Trooping the Colour 2026

Блясък и кралски разкош: Кейт Мидълтън очарова Лондон на парада Trooping the Colour 2026

Любопитно Преди 6 часа

Кейт Мидълтън обра овациите в зашеметяващ тоалет на Катрин Уокър по време на пищния военен парад Trooping the Colour 2026, а на фона на блясъка и прелитащите изтребители, принц Хари и Меган Маркъл отново останаха изолирани в слънчева Калифорния

Куба обяви икономически реформи на фона на тежка криза

Куба обяви икономически реформи на фона на тежка криза

Свят Преди 7 часа

Реформите предвиждат и промени в селскостопанския сектор, преструктуриране на държавния апарат и разрешаване на определени икономически дейности, които досега бяха забранени за частни субекти

Вдигнаха самолети на НАТО заради мистериозен обект в Литва

Вдигнаха самолети на НАТО заради мистериозен обект в Литва

Свят Преди 7 часа

След проверка властите установиха, че става въпрос за метеорологичен балон

Иран обяви дата за погребението на Али Хаменей

Иран обяви дата за погребението на Али Хаменей

Свят Преди 7 часа

Хаменей загина при израелски и американски удари срещу Иран през февруари

<p>Разкриха причината за смъртта на бебето, починало в Търговище</p>

Д-р Иван Светулков: Двустранна пневмония и сърдечна малформация са установени при аутопсията на починалото в Търговище бебе

България Преди 7 часа

По думите на д-р Светулков детето е починало в линейката на път за болницата във Варна

Шефът на „Райнметал“ предупреди за риск пред проекта MGCS за нов европейски танк

Шефът на „Райнметал“ предупреди за риск пред проекта MGCS за нов европейски танк

Свят Преди 7 часа

Според Армин Папергер евентуални бюджетни съкращения във Франция могат да доведат до нови забавяния

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

Свят Преди 8 часа

Шведското въздушно пространство не е било нарушено при инцидентите

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

9 често срещани здравословни проблеми при Мастифите

dogsandcats.bg
1

Учени проследяват инвазивните видове у нас

sinoptik.bg
1

Могат ли градските автобуси да мерят чистотата на въздуха

sinoptik.bg

Кейти Пери сбъдна мечтата на 10-годишно момче на сцената на Мондиал 2026

Edna.bg

7 грешки, които почти всяка жена прави през лятото (и които вредят на кожата и косата)

Edna.bg

Вятър спря бягане за историята на българин

Gong.bg

Световният шампион Бастиан Швайнщайгер не харесва нововъведенията на Мондиал 2026

Gong.bg

Лора Инджова взе Голямата награда за ТВ журналистика на конкурса в Св. Влас

Nova.bg

Жертва и двама ранени при удар между кола и два мотора край Шипка

Nova.bg