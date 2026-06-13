Трагедия край Шипка: Мотоциклетист загина при тежък сблъсък с кола

Е дин човек загина, а други двама са в болница след тежка катастрофа, която затвори за движение подстъпите към прохода Шипка. Инцидентът между лек автомобил и два мотоциклета е станал на пътя Казанлък - Габрово, в района на град Шипка. Сигналът за произшествието е подаден в 17:53 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Тежка катастрофа блокира прохода "Шипка", пострада мотоциклетист

По първоначална информация сблъсъкът е възникнал между лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж, и два мотоциклета, зад чиито кормила са били мъже на 52 и 53 години.

Въпреки бързата намеса на спешните екипи, 52-годишният мотоциклетист е починал от настъпилите тежки травми. Другият моторджия (на 53 г.) и 47-годишна жена, която е пътувала на единия от мотоциклетите, са ранени. Пострадалите са транспортирани към близките лечебни заведения.

Пътните полицаи на място са тествали за употреба на алкохол 25-годишния шофьор на автомобила и 53-годишния мотоциклетист, като пробите им са отрицателни.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че поради огледите на местопроизшествието движението в участъка е временно ограничено.

Въведен е обходен маршрут за всички превозни средства през град Шипка, където трафикът се регулира ръчно от екипи на „Пътна полиция“. Очаква се пътят да остане затворен до приключване на следствените действия.