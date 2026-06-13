Свят

10 милиона до 2050 г.: Швейцария гласува дали да сложи таван на населението си

Този уикенд Швейцария провежда исторически референдум, който може да принуди страната да напусне единния пазар на ЕС и да затвори границите си, ако жителите надхвърлят критичния таван. Правителството и синдикатите предупреждават за икономически хаос

13 юни 2026, 21:05
10 милиона до 2050 г.: Швейцария гласува дали да сложи таван на населението си
Източник: iStock/Getty Images

Т ози уикенд Швейцария е изправена пред безпрецедентен в световната история национален референдум. Гражданите на алпийската република гласуват по спорно предложение, което настоява населението на страната да бъде твърдо ограничено до максимум 10 милиона души до 2050 година, пише Independent.

Швейцария пред историческо решение: Референдум за „таван“ от 10 милиона души и край на свободното движение?

Инициативата е издигната от десните популисти от Швейцарската народна партия (SVP). Правителството и бизнесът обаче предупреждават, че евентуално одобрение на текстовете може да има опустошителни последици за швейцарската икономика.

  • Планът „10 милиона“: Какви мерки се предвиждат?

Предложената политика предвижда строг и поетапен механизъм за задействане на ограничения, ако демографският растеж се ускори през следващите 25 години:

  • При достигане на 9,5 милиона жители: Берн ще бъде длъжен незабавно да спре правото на събиране на семейства за мигранти, да ограничи драстично издаването на нови разрешения за пребиваване и да затегне до крайност правилата за даване на убежище.
  • При достигане на 10 милиона жители: Ако въпреки ограничителните мерки таванът бъде прехвърлен преди 2050 г., правителството ще бъде законово принудено да прекрати споразумението за свободно движение с Европейския съюз и да излезе от единния пазар на ЕС.

В момента в Швейцария живеят 9,1 милиона души (за сравнение през 2002 г. те бяха 7,3 милиона), като близо 27% от жителите на страната са чужденци.

  • Мотивите: „Имиграцията ни задушава“ срещу „Инициативата на хаоса“

От Швейцарската народна партия (SVP) твърдят, че страната се разраства твърде бързо, което води до пренаселване, недостиг на болнични легла, липса на места в училищата и непосилен натиск върху инфраструктурата.

„Неконтролираната имиграция кара Швейцария да расте твърде бързо. Негативните последици са осезаеми във всички области на живота ни“, заявяват от партията в своята кампания.

Срещу тях обаче се изправиха синдикатите и седемчленното коалиционно правителство на страната, което обединява министри от четирите най-големи политически сили. Те нарекоха предложението „инициатива на хаоса“ и подчертаха, че затварянето на границите няма да реши проблемите с жилищата или трафика, но ще блокира достъпа на местния бизнес до качествена работна ръка.

Официалните данни показват, че макар населението да е нараснало с 23% след въвеждането на свободното движение с ЕС, икономическото производство на Швейцария е скочило с 24% за същия период.

  • Какво казват проучванията?

Швейцарската система на директна демокрация позволява всяка „народна инициатива“ да бъде подложена на референдум, стига да събере 100 000 подписа в рамките на 18 месеца.

Според последните социологически проучвания преди вота в неделя, нагласите са изключително изравнени, но с лек превес на противниците на тавана – 52% възнамеряват да гласуват „против“, докато 45% подкрепят твърдото ограничение. Резултатите се очакват късно в неделния ден.

Швейцария референдум имиграция население SVP
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