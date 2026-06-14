Любовен тътен под водата: Гигантски есетри тресат река Хъдсън със "секс звуци"

Л юбовните повиквания на атлантическата есетра очевидно идват с мощен бас. Учени откриха, че тези гигантски риби, които могат да достигнат размерите на малка кола, издават силни, гръмотевични звуци, докато консумират любовта си във водите на река Хъдсън. Необичайното разкритие е публикувано в престижното научно списание Endangered Species Research.

„Това е звук, който по-скоро усещаш с тялото си, отколкото чуваш с ушите си“, споделя в прессъобщение съавторът на изследването Мая Ниемистьо от Института за водни ресурси на щата Ню Йорк. „Под водата принципно се чуват всякакви пукания, цвъркания и балончета, но това преживяване е от съвсем друг калибър.“

Любов от разстояние

Изследователите попаднали на оглушителната подводна какафония съвсем случайно, докато подслушвали брачните навици на атлантическата есетра – застрашен вид, който може да нарасне до 4,2 метра дължина, да тежи над 100 килограма и да живее до 60 години.

По време на размножителния период женската изхвърля до 2 милиона яйца във водата, а мъжките ги оплождат външно, отделяйки семенна течност в непосредствена близост. С други думи, палавите речни чудовища всъщност не се докосват перка в перка, докато правят секс.

Използвайки специални подводни микрофони (хидрофони), поставени в предполагаемите хвърлища на праисторическите гиганти в Хъдсън, учените са успели да запишат тази "любов от разстояние" за първи път в историята. Аудиозаписите улавят нискочестотен тътен, който силно наподобява преминаващ над главата ви влак.

Откъде идва подводната „гръмотевица“?

Все още не е напълно ясно какво точно кара есетрите да предизвикват този тътен – дали това са реални звуци от физическото напрежение при акта, или вид комуникация между екземплярите.

Водещият автор на изследването Ребека Коен от Центъра за консервационна биоакустика „К. Лиза Янг“ към университета Корнел предполага, че резонансът може да се дължи на свиването и разширяването на плавателния мехур на рибата, докато тя се врязва в женската по време на брачния танц – поведение, което вече е наблюдавано в развъдниците. Въпреки това са необходими още изследвания, за да се потвърди точният източник на сексапилния саундтрак, съобщава Scientific American.

Bizarre reason for thunderous rumble in Hudson River revealed by scientists in eerie video https://t.co/VTemC9NY56 pic.twitter.com/8PAaMUNl4f — New York Post (@nypost) June 9, 2026

Защо това откритие е важно?

Учените не са записвали любовния акустичен фон просто за забавление. Тези записи ще им позволят да следят локациите и числеността на великолепните праисторически риби.

„Ако успеем да използваме звука, за да проследяваме кога и къде точно хвърлят хайвера си в реката, това ще ни даде решаваща информация как да управляваме тези сладководни среди и как да ги защитим“, обяснява Коен.

Това от своя страна може да помогне за спасяването на вид, който е бил доведен до ръба на изчезването през XIX и XX век от търговски риболовци, заинтересовани единствено от техния скъпоценен хайвер, допълва Popular Science.

Преди края на XIX век река Хъдсън е била дом на над 6000 атлантически есетри. Днес в реката са останали едва около 700 екземпляра, което, парадоксално, все още я прави най-голямата популация на този вид в света. Възстановяването им обаче е изключително бавно, тъй като женските есетри израстват много бавно и започват да хвърлят хайвер чак след като навършат 20 години.