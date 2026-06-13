Тръмп и Зеленски ще участват в срещата на Г-7 във Франция на 16 юни

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в работна сесия на страните от Г-7 заедно с украинския президент Володимир Зеленски във Франция на 16 юни, но към момента не е предвидена официална двустранна среща между двамата, предаде АФП.

„Във вторник сутринта президентът Тръмп ще участва в работна сесия с лидерите на Г-7 и президента на Украйна Володимир Зеленски“, заяви служител на Белия дом пред журналисти.

⚡️Trump, Zelensky to join G7 working session in France.



U.S. President Donald Trump will participate in a working session with President Volodymyr Zelensky during the G7 summit in France next week.https://t.co/XqQi8rCCD7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 13, 2026

Срещата на върха на Г-7 ще се проведе в Евиан-ле-Бен от 15 до 17 юни. В рамките на форума Тръмп има насрочени двустранни разговори с френския президент Емануел Макрон, както и с лидерите на Катар, Обединените арабски емирства, Египет и Индия.

След приключването на срещата американският президент ще вечеря с Макрон във Версай. От Елисейския дворец посочват, че събитието е организирано по повод 250-годишнината от независимостта на Съединените щати и символизира историческото приятелство между Франция и Америка.

Американски представител отбеляза, че Зеленски ще присъства на същата работна сесия като Тръмп и е възможно двамата да разговарят неофициално в кулоарите на форума. Засега обаче официална двустранна среща не фигурира в програмата на американския президент.

Trump to attend dinner at Versailles post-G7 https://t.co/KbxEhA4w1g — POLITICO (@politico) June 13, 2026

По думите на служителя темата за преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток ще бъде сред водещите въпроси по време на срещата на Г-7. Сред възможните теми за обсъждане е и участието на Франция и Великобритания в операции по разминиране на Ормузкия проток, чийто трафик беше сериозно засегнат от войната.

Групата на седемте включва Германия, Канада, САЩ, Франция, Италия, Япония и Великобритания. Тръмп нееднократно е изразявал подкрепа за връщането на Русия във формата и възстановяването на предишната Г-8.