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Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико

Разследване в Мексико след открито тяло със следи от насилие до базата на иранския национален отбор

14 юни 2026, 10:15
Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико
Източник: istock

М ексиканските власти откриха тяло в багажник на автомобил в близост до тренировъчната база на иранския национален отбор по футбол, съобщава медиен доклад.

Мексиканските власти откриха разлагащ се труп със „следи от насилие“ в района на стадион „Каленте“ в Тихуана, където по време на Световното първенство тренира националният отбор на Иран, съобщава New York Post.

Службите са реагирали на сигнал за неприятна миризма, идваща от сив автомобил с регистрационни номера от Калифорния, паркиран на паркинг на хранителен магазин в близост до стадиона, посочва изданието.

„При проверка на превозното средство те откриха човек, увит в черен чувал в багажника, който показваше следи от насилие“, заяви говорител на прокуратурата в Тихуана пред New York Post.

Според информацията автомобилът е бил с повредена задна част и е имал поставка за регистрационен номер от автокъща в Тихуана.

На снимки от местопроизшествието се виждат мексикански служители, облечени в бели защитни костюми, докато събират доказателства от автомобила.

Тихуана, разположена непосредствено до границата между САЩ и Мексико срещу Сан Диего, Калифорния, често е определяна като един от най-насилствените градове в света.

Националният отбор на Иран тренира на стадион „Каленте“ в подготовка за предстоящия си мач от Световното първенство срещу Нова Зеландия, който ще се играе в понеделник на стадион „SoFi“ в Лос Анджелис.

Източник: foxnews    
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