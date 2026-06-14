Откриха труп в багажник на кола край тренировъчната база на иранския отбор в Мексико

М ексиканските власти откриха тяло в багажник на автомобил в близост до тренировъчната база на иранския национален отбор по футбол, съобщава медиен доклад.

Мексиканските власти откриха разлагащ се труп със „следи от насилие“ в района на стадион „Каленте“ в Тихуана, където по време на Световното първенство тренира националният отбор на Иран, съобщава New York Post.

Mexican authorities are investigating how a corpse ended up outside a stadium in the border city of Tijuana, where Iran's national team has been training for the World Cup. https://t.co/Q6CzkHGhsx — CBS Miami (@CBSMiami) June 14, 2026

Службите са реагирали на сигнал за неприятна миризма, идваща от сив автомобил с регистрационни номера от Калифорния, паркиран на паркинг на хранителен магазин в близост до стадиона, посочва изданието.

„При проверка на превозното средство те откриха човек, увит в черен чувал в багажника, който показваше следи от насилие“, заяви говорител на прокуратурата в Тихуана пред New York Post.

Според информацията автомобилът е бил с повредена задна част и е имал поставка за регистрационен номер от автокъща в Тихуана.

На снимки от местопроизшествието се виждат мексикански служители, облечени в бели защитни костюми, докато събират доказателства от автомобила.

Mexican authorities discover body in trunk near Iranian soccer team's World Cup training grounds: report https://t.co/6ccViBwSaD #FoxNews — #TheRebelDemocrat (@ejnyamogo) June 13, 2026

Тихуана, разположена непосредствено до границата между САЩ и Мексико срещу Сан Диего, Калифорния, често е определяна като един от най-насилствените градове в света.

Националният отбор на Иран тренира на стадион „Каленте“ в подготовка за предстоящия си мач от Световното първенство срещу Нова Зеландия, който ще се играе в понеделник на стадион „SoFi“ в Лос Анджелис.