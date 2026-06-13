Туск: Полша премахва тавана за цените на горивата това лято

П олският премиер Доналд Туск заяви, че програмата за субсидии „По-ниски цени на горивата“ ще приключи това лято, след като бе въведена в края на март заради рязкото повишаване на цените на петрола по света, причинено от конфликта в Близкия изток, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

„Нашето намерение беше... да субсидираме цените на горивата до лятото, за да не се покачат драстично, и ние изпълнихме това“, заяви Туск пред журналисти в Ломжа, Североизточна Полша. „През цялата криза имахме най-евтиното гориво в Европа, но ще... приключим проекта сега, през лятото“, добави той.

Poland to end capping fuel prices in summer, PM Tusk says https://t.co/0redBLrZEr https://t.co/0redBLrZEr — Reuters (@Reuters) June 13, 2026

Според Туск перспективите за край на американско-иранския конфликт „са добри“ и това дава надежда, че „нарастването на цените на горивото, причинено от войната, ще бъде спряно, и те ще се върнат към нормалните си нива“.

В края на март правителството намали ставката на ДДС върху горивата до 8% от стандартните 23%, намали акцизите за някои горива до минималните нива, позволени от ЕС, и въведе таван на цените на бензиностанциите. Мерките имаха за цел да облекчат финансовата тежест за потребителите, дължащата се на американско-израелския конфликт с Иран.

Срокът на действие на по-ниските ставки на ДДС за горивата и на тавана на цените на бензиностанциите вчера бе удължен до 30 юни. Според източник на ПАП в Министерството на финансите срокът на действие на намалените акцизи за някои горива няма да бъде удължаван след настоящата крайна дата на 15 юни.