Хиляди на "София Прайд" и "Шествие за семейството" в центъра на София

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В София днес се провеждат „София Прайд“ и „Шествие за семейството“ – две събития, които поставят в центъра на обществения дебат темите за семейството, ценностите, човешкото достойнство и правото на различие. На този фон патриарх Даниил отправи послание за уважение към всеки човек и подчерта, че Църквата не заклеймява никого.

Хиляди хора се включиха в „София Прайд 2026“, който премина под мотото „Различно си приличаме“. Събитието започна в Княжеската градина с концертна програма и експо зона, а по-късно участниците преминаха по централните столични булеварди с призиви за равенство, достойнство и защита на човешките права.

Източник: БТА

Организаторите заявиха, че тазгодишната кампания поставя акцент върху общочовешките ценности – любовта, семейството, приятелството и стремежа всеки човек да живее свободно и без страх от осъждане.

Промени в движението заради „София Прайд“ и „Шествие на семейството“

„Днес не просто празнуваме. Днес показваме, че сме тук. Че сме част от това общество. Че различията не ни разделят, а ни правят по-богати“, заявиха от сцената организаторите.

По същото време в центъра на столицата се проведе и „Шествие за семейството“, организирано в подкрепа на традиционното християнско семейство. Участниците заявиха, че искат да защитят семейството, вярата и децата като основни ценности на българското общество.

Към събралите се се обърна патриарх Даниил, който призова държавата да спазва Конституцията и законите, но същевременно подчерта, че никой човек не трябва да бъде отхвърлян или сочен с пръст.

"Всеки човек е мил на Господа. Господ предава живота си за всеки един човек. Църквата не заклеймява, не сочи с пръст, не морализаторства – това е чуждо на нея“, заяви българският патриарх.

Той подчерта, че според християнското учение всички хора са подвластни на греха и всички се нуждаят от Божията помощ.

„Важно е, че никога не заклеймяваме. Всички сме грешни, всички се нуждаем от Божията помощ“, каза още патриарх Даниил.

По-рано през деня Светият синод на Българската православна църква излезе с официална позиция срещу провеждането на „София Прайд 2026“, като заяви, че семейството, основано на брака между мъж и жена, е „естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата“.

В същото време Синодът подчерта, че Църквата не отхвърля никого и се моли за всеки човек.

„Църквата не отхвърля никого и не престава да се моли за всеки човек, но е длъжна ясно да свидетелства за евангелската истина“, се казва в позицията.

Източник: БТА

В концертната програма на "София Прайд" участие взеха едни от най-популярните имена на съвременната българска музикална сцена. Сред изпълнителите бяха DARA, Мила Роберт, PREYAH и LINSHO. Особен интерес предизвика участието на DARA, която наскоро постигна историческа победа на тазгодишното издания на музикалния конкурс “Евровизия”. Организаторите определиха участието ѝ като символичен жест в подкрепа на свободата, равенството и общественото развитие.

На сцената се изявиха и драг артистите Malina Yank, Enigma, Pixxie Dust и Africa Benediction, които са сред добре познатите лица на българската куиър сцена.

Шествието премина по предварително обявения маршрут през централни столични булеварди и улици, включително бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, ул. „Георги С. Раковски“, бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“, като завърши в района на Националния дворец на културата.

В района на Княжеската градина бе осигурено засилено полицейско присъствие, а желаещите да посетят събитието преминаваха през проверки на входовете към зоната на проявата.

Организаторите използваха тазгодишната кампания, за да насочат вниманието към правния статут на еднополовите семейства в България. Според тях хиляди еднополови двойки живеят заедно и отглеждат деца, без да разполагат с необходимата правна защита и признание от държавата.

"София Прайд" 2026 бе подкрепен от редица компании, дипломатически представителства, фондации и международни организации. Организаторите благодариха на своите партньори за подкрепата към каузите на равенството, многообразието и човешките права.

След края на шествието празничната програма ще продължи с първия концерт в България на австралийското електро-поп дуо Empire of the Sun във Vidas Art Arena, както и с официалното афтър парти на "София Прайд".