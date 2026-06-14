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Лекар разкри причиняват ли климатиците настинка или опасността е друга

Мнозина вярват, че студеният въздух през лятото разболява, но истината се оказва съвсем различна. Известен пулмолог обяснява какви опасни микроорганизми и бактерии вдишваме всеки ден и как лошо поддържаният уред може да увреди белите ни дробове

14 юни 2026, 07:04
Лекар разкри причиняват ли климатиците настинка или опасността е друга
Източник: iStock/Getty Images

Л етните жеги карат все повече хора да разчитат денонощно на климатиците, но този уред все още е обграден от много митове. Може ли студеният въздух наистина да причини настинки и други сериозни заболявания?

Известният алерголог и пулмолог д-р Лариса Прохорова дава научен и изненадващ отговор на този въпрос. Според нея самият климатик рядко е директният виновник за летния вирус, но микробите, които живеят в него, представляват огромна заплаха.

Източник: iStock/Getty Images

Може ли климатикът да причини настинка?

Лекарят обяснява, че макар климатиците да работят с пълен капацитет през лятото и много хора да се разболяват точно по това време, няма как да настинете от самия студен въздух. Настинките и грипоподобните състояния винаги се причиняват от вируси.

„Това, което всъщност се случва с белите дробове и дихателните ви пътища заради мръсния климатик обаче, е много по-сериозно от обикновена настинка“, предупреждава специалистът.

Какво всъщност живее във вашия климатик?

Филтрите на уреда са идеална инкубаторна среда за развитието на мухъл, бактерии и акари. Постоянната влага, топлината и непрекъснатият въздушен поток създават перфектни условия за бързото размножаване на микроорганизми.

Когато включите климатик, който не е бил професионално почистен и дезинфекциран, целият този опасен коктейл се изхвърля директно в стаята. По този начин в дихателните ви пътища ежедневно навлизат:

  • Спори на токсичен мухъл;
  • Домашни прахови акари;
  • Опасни бактерии;
  • Мъртви кожни клетки и фин прах.
Източник: iStock/Getty Images

Как реагират белите дробове?

Мухълът е един от най-агресивните алергени за човешката дихателна система. Той лесно може да провокира хронично възпаление на бронхите, да влоши състоянието на хората с астма и да причини тежък алергичен бронхит.

Изключително важно е да се знае, че дори при хора, които никога не са имали алергии, редовното вдишване на спори от мухъл може постепенно да доведе до развиване на трайна чувствителност към тях. С други думи – може да сте били напълно здрави, но след едно лято в компанията на мръсен климатик в офиса или у дома, да се превърнете в алергични пациенти.

„Ако всяко лято изпитвате хрема, кашлица или сърбеж в очите, докато сте на закрито, но веднага се чувствате по-добре, щом излезете навън, има огромна вероятност вашият климатик да е основният източник на алергени“, обяснява д-р Прохорова.

  • Смъртоносната бактерия  Legionella pneumophila

Особено опасно е да живеете или работите в сграда, където никой не помни кога за последно е правена профилактика на охладителната система.

Във влажната среда на уредите често се развива бактерията Legionella pneumophila. Тя е причинител на т.нар. „Легионерска болест“ – изключително тежка и специфична форма на пневмония. За хора с отслабена имунна система, възрастни и бременни жени тази бактерия представлява реален и животозастрашаващ риск.

  • Симптоми, за които да следите незабавно

Пулмологът съветва веднага да обърнете внимание на следните предупредителни сигнали:

  1. Кашлица, която се появява или рязко се влошава само когато сте у дома или в офиса;
  2. Хронично главоболие и постоянна необичайна умора след престой в климатизирано помещение;
  3. Внезапно влошаване на симптомите на астма или проява на целогодишна алергия без видима външна причина.

Всички тези проблеми са ясен знак, че филтрите на вашия климатик спешно се нуждаят от професионална дезинфекция.

Източник: newsukraine.rbc.ua    
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